Bemanning krijgt Airbus niet de lucht in

In 2020 vond op de luchthaven van Brussel een opvallend incident plaats. Een vrachtvliegtuig van DHL moest de start afbreken en kreeg daardoor te maken met acht gesprongen banden. De oorzaak is nu bekend.

De Airbus A300 van EAT Leipzig, registratie D-AEAI, voerde voor DHL de vlucht uit van Brussel naar Vitoria in Spanje. Vlucht QY841 stond om tien over zes ’s avonds klaar op de startbaan om te vertrekken. Maar tijdens de takeoff kregen de piloten in de gaten dat er iets niet klopte. Tijdens de rotatie kwam het neuswiel wel los van de grond, maar het vliegtuig kreeg geen lift onder de vleugels. Daardoor besloot de bemanning de start af te breken. Het toestel was toen al voorbij V1, een bepaald punt op de baan. Als dit punt wordt bereikt moet een vliegtuig eigenlijk vliegen, zelfs als er iets gebeurt, omdat er dan niet genoeg baan over is om veilig te kunnen stoppen. De piloten gingen echter alsnog op de rem en kwamen zo’n 360 meter voor het einde van de baan tot stilstand. Daardoor waren alle acht de banden van de Airbus gesprongen.

De Air Accident Investigation Unit (AAIU) van België opende een onderzoek naar het incident. Zij hebben nu het definitieve rapport van de oorzaak gepubliceerd. Het had niet met een technische afwijking te maken, maar met een fout in het onderhoud. De captain van de Airbus voelde tijdens de rotatie een abnormaal gevoel in het stuur. Dat had te maken met een verkeerde pitch-triminstelling. De trim-unit moet na de landing op +1.0 nose up worden gezet, maar de technische dienst had deze naar -1.1 nose down bijgesteld. Beide eenheden vallen binnen de zogenoemde groene zone van de triminstellingen.

Foute setting

De technische dienst heeft dit niet teruggedraaid toen ze klaar waren, en de piloten hebben de instellingen bij de after start-checklist verkeerd gelezen. Waarschijnlijk zijn ze er vanuit gegaan dat het klopte, omdat het procedure is ze na de landing op +1.0 te zetten. Dit scenario is ook in de simulator getest, en daaruit bleek dat de meeste crews zich niet bewust waren van het effect van de verkeerde trimsetting. Het rapport van de AAIU concludeerde verder dat de captain onjuist heeft gehandeld in de situatie van 2020. Het vliegtuig kon veilig opstijgen, maar hij moest harder aan de stuurkolom trekken dan normaal. Daarmee bestempelt de AAIU de beslissing om de start na V1 af te breken als incorrect.