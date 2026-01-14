Boeing vliegt Airbus voorbij

Voor het eerst sinds 2018 heeft Boeing zijn eigen record verbroken. Het bedrijf leverde afgelopen jaar het hoogste aantal vliegtuigen sinds zeven jaar af. Ook won het de strijd met Airbus in bestellingen.

Boeing maakte de jaarcijfers gisteren bekend. Over heel 2025 kreeg de vliegtuigbouwer 1075 bestellingen binnen. Daarmee wint het bedrijf van Airbus, dat ‘slechts’ 889 orders ontving. Toch blijft de fabrikant wel achter op zijn Europese concurrent als het om leveringen gaat. Afgelopen jaar leverde Boeing 600 toestellen af. Dat is het hoogste aantal sinds 2018. Airbus zat daar nog boven, met 793 leveringen. Ondanks dat de Europese vliegtuigfabrikant daarmee wint, was het niet helemaal de bedoeling. Het doel was namelijk 820 leveringen, maar dat aantal werd door een probleem bij de leverancier van romppanelen niet gehaald.

De jaarcijfers van 2025 betekenen verschillende overwinningen voor Boeing. Het bedrijf leverde het hoogste aantal vliegtuigen sinds 2018 af. Daarnaast lag het delivery-aantal in december op 63 toestellen. Dat is het hoogste maandaantal sinds 2023. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant kende de afgelopen jaren verschillende problemen, zoals de crashes met de MAX-toestellen, een coronapandemie en een paneel dat uit de romp vloog. Sindsdien werkte Boeing hard om het imago te herstellen. Volgens aerospace-analyst Scott Hamilton lukt dat ze goed. ‘Het explosief groeiende orderboek van Boeing is een blijk van vertrouwen van vliegtuigmaatschappijen. Het laat zien dat ze geloven in de ommekeer die het bedrijf belooft’, aldus Hamilton.

Delta Airlines

Boeing heeft er in ieder geval een grote klant bij: Delta Airlines. De Amerikaanse maatschappij heeft dertig Boeing 787-10-toestellen besteld, ter vervanging van de verouderde Boeing 767. Daarmee gaat Delta voor het eerst met Dreamliners vliegen. De eerste vliegtuigen worden naar verwachting in 2031 geleverd. Of deze bestelling bij de jaarcijfers van 2025 hoort of dit jaar is geplaatst, is niet bekend.