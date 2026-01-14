Delta vindt vervanger voor Boeing 767

Delta Air Lines heeft officieel de Boeing 787 Dreamliner besteld. De nieuwe toestellen zullen dienen als vervangers voor de verouderde Boeing 767’s.

Delta heeft een bestelling geplaatst voor 30 Boeing 787-10-toestellen, met een optie voor nog eens 30. Het is de eerste aankoop van een toestel uit de Dreamliner-familie door de airline. De leveringen zullen naar verwachting in 2031 beginnen.

Nieuwe toevoeging aan de vloot

Volgens de luchtvaartmaatschappij is de 787-10 ‘een ideale aanvulling op Delta’s trans-Atlantische en Zuid-Amerikaanse netwerk.’ Het toestel verbruikt 25 procent minder brandstof per stoel, biedt meer capaciteit, grotere premium cabines en verbeterde vrachtcapaciteit in vergelijking met de vorige generatie widebody-vliegtuigen.

‘Delta bouwt aan de vloot voor de toekomst, verbetert de klantervaring, stimuleert operationele verbeteringen en zorgt de komende tien jaar voor een gestage vervanging van minder efficiënte, oudere vliegtuigen,’ aldus Ed Bastian, CEO van Delta.

De toestellen zullen plaats bieden aan 301 passagiers en bieden 85 premium stoelen. Met deze bestelling erbij verwacht de Amerikaanse airline nog 232 narrowbody-toestellen en 54 widebodies.

Delta beschikt al over een diverse long haul vloot, waaronder A330’s, A350’s en Boeing 767’s, welke uiteindelijk uitgefaseerd zullen worden. De luchtvaartmaatschappij beschikt nog over 57 Boeing 767’s, die tussen de 24 en 36 jaar oud zijn. Van de 57 Boeing’s zijn 37 stuks de 767-300, de resterende 20 de 767-400.