Flinke tegenvaller voor Chinese vliegtuigfabrikant

Comac heeft een behoorlijke domper te verwerken. In 2025 leverde de Chinese vliegtuigfabrikant aanzienlijk minder vliegtuigen af dan gepland.

Het gaat om het toestel Comac C919. Dat is de Chinese directe concurrent van de Airbus A320neo en de Boeing 737 MAX. Het toestel trad in 2023 in commerciële dienst. De plannen waren ambitieus. In januari 2025 liet de Chinese vliegtuigbouwer weten de productiecapaciteit in dat jaar tot vijftig stuks te willen verhogen. In maart werd er zelfs gesproken over 75 toestellen. Slechts enkele maanden later kwam Comac daar alweer van terug, en meldde in september 25 vliegtuigen af te willen leveren in een jaar. Maar zelfs dat werd niet gehaald. Over heel 2025 werden er slechts vijftien C919’s afgeleverd aan klanten. Zes daarvan waren voor Air China, vijf voor China Southern, en vier voor China Eastern.

Malaysia Airlines

Voor het eerst heeft een niet-Chinese maatschappij interesse in de narrow-body van Comac. Malaysia Airlines liet in november haar oog op het toestel vallen. Ergens dit jaar wil de airline haar keuze maken. Volgens CEO Izham bin Ismail worden verschillende opties overwogen. ‘We bekijken op dit moment vliegtuigen die passen bij de langetermijn-doelen van de Malaysia Airlines Group. Daarbij overwegen we ook de COMAC-toestellen’, liet hij weten aan het Chinese medium Yicai.

Nieuwe Comac

Ondanks de tegenvallende cijfers van 2025 zit de Chinese vliegtuigfabrikant niet stil. Comac is bezig met een verlengde variant van de C919, de C919-800. Dat toestel moet plaats bieden aan meer dan tweehonderd passagiers. De huidige C919’s hebben nu gemiddeld plaats voor 192 mensen. China Eastern heeft oren naar dit project en slaat de handen ineen met Comac. Hoeveel ze er uiteindelijk willen afnemen, zal in de toekomst duidelijk worden.