Turkish Airlines doet journalist in de ban

Een Turkse luchtvaartjournalist is door Turkish Airlines op de no-fly list gezet, nadat hij een mail ontving van de airline. Volgens de maatschappij brengt hij reputatieschade met zijn publicaties.

Journalist Ali Kıdık is tot 12 juli 2026 niet meer welkom aan boord van Turkish Airlines. Hij kreeg van de maatschappij een mail dat ze hem op de no-fly list hebben gezet, omdat zijn publicaties imagoschade voor de Turkse flag carrier betekenen. De maatschappij schrijft in de mail dat mensen in het Safe Flight Passenger Tracking System voor een bepaalde periode niet welkom zijn aan boord. Ze komen in dit systeem door het intentioneel schaden van de reputatie van de airline.

Kıdık zelf is woest, en laat zich op X uit over het voorval. Zo schrijft hij: ‘Een journalist op de blacklist zetten vanwege luchtvaartverslaggeving is censuur, geen professionaliteit.’ Ook vraagt hij zich af: ‘Als dit mij vandaag overkomt, wie is er morgen dan aan de beurt?’ Verder schrijft hij dat journalistiek er is om kritische vragen te stellen, niet om tevreden te stellen.

Turkish Airlines benoemt niet specifiek de reden om Kıdık op de no-fly list te plaatsen. Vermoedelijk ligt het ten grondslag aan verslaggeving over pinnetjes van de cabin crew. Het vliegende personeel mag geen pinnetjes meer dragen die het portret of silhouet van Mustafa Kemal Atatürk bevatten. Hij is de grondlegger van het moderne Turkije. Kıdık vroeg zich hardop af of dit op verzoek van een pro-Koerdische oppositiepartij was. Anderen zeggen juist weer dat het gewoon het beleid is van Turkish Airlines dat er op uniformen niks anders dan senioriteitsspeldjes mag worden gedragen. De maatschappij zelf heeft niet gereageerd op de suggestie van Ali Kıdık.

