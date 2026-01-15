Alle koffers spoorloos op vlucht easyJet

Passagiers van easyJet maakten begin dit jaar wel iets heel opmerkelijks mee. Alle bagage was spoorloos.

Geen enkele koffer, helemaal niets. Na aankomst van een easyJet-vlucht uit Tenerife op Berlijn Brandenburg bleef op 6 januari de bagageband opvallend leeg. Pas later werd duidelijk waarom de Airbus A321neo van easyJet zonder ingecheckte bagage in Berlijn was aangekomen.

De vlucht met nummer U25114 van Tenerife Zuid naar Berlijn verliep voorspoedig en landde zelfs eerder dan gepland, zo vertellen passagiers. Bij de bagageafhandeling wachtte de reizigers echter een vervelende verrassing. De band begon te draaien maar er verscheen geen enkel bagagestuk. Na enige tijd wachten volgde uiteindelijk de mededeling volgde dat alle bagage nog op Tenerife stond.

Onder passagiers ging intussen het verhaal rond dat de bagage vlak voor vertrek zou zijn uitgeladen om gewicht te besparen en zo brandstof te sparen. Een officiële uitleg was er op dat moment nog niet. Na vragen hierover maakte easyJet later de toedracht bekend. Volgens de maatschappij kon de vlucht met de Airbus A321neo vanwege een technisch probleem in het vrachtruim niet met bagage worden uitgevoerd. Het ging dus niet om een operationele beslissing, maar om een technische beperking van het toestel.

Opgelost

De achtergebleven koffers zijn met de eerstvolgende beschikbare vlucht naar Berlijn nagezonden, aldus easyJet. Passagiers die door het ontbreken van hun bagage noodzakelijke vervangende aankopen moesten doen, kunnen die kosten volgens de richtlijnen van de maatschappij declareren. EasyJet bood excuses aan voor het ongemak.

Waarom reizigers pas na landing (en niet al vóór vertrek) duidelijkheid kregen over het ontbreken van de bagage, liet de prijsvechter in het midden.