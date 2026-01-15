Chaos in het Griekse luchtruim door urenlange storing

Een grote storing op Griekse luchthavens leidde tot een ongekend voorval. Verkeersleiders verloren contact met vliegtuigen in de lucht, waardoor het vliegverkeer volledig werd stilgelegd. Het incident leidde uiteindelijk tot het aftreden van de gouverneur van de Griekse luchtvaartautoriteit.

Passagiers vast, luchthavens stilgelegd

De storing duurde ongeveer acht uur en leidde tot een opschorting van alle aankomsten en vertrekken op Griekse luchthavens, waaronder die van Athene. Passagiers stonden lange tijd vast, terwijl verkeersleiders probeerden de chaos te beheersen. Vakbonden, die al jaren aandringen op een modernisering van de systemen, zeggen zich volledig in hun zorgen bevestigd te voelen. ‘Dit rapport bewijst dat de infrastructuur gevaarlijk verouderd is, zeker nu het aantal toeristen blijft groeien’, aldus de bonden.

Verouderde systemen als oorzaak

Onderzoek van een vijfkoppige commissie wijst uit dat de oorzaak ligt in verouderde radiocommunicatie- en telecomsystemen. Hoewel de systemen formeel voldeden aan de EU-normen, is een geplande technologische upgrade pas voorzien voor 2028. Volgens de onderzoekers worden de huidige systemen inmiddels niet meer ondersteund door de fabrikanten en ontbreken de noodzakelijke operationele garanties. Telecomprovider OTE had de luchtvaartautoriteit al sinds 2019 gewaarschuwd dat verouderde circuits en transceivers een risico vormden, maar verbetering bleef uit.

Gouverneur treedt af

Het incident had ook directe politieke gevolgen. George Saounatsos, gouverneur van de Griekse luchtvaartautoriteit, trad af. Zijn plaats wordt voorlopig ingenomen door plaatsvervangend gouverneur George Vagenas. Hoewel het onderzoek aangeeft dat de storing ‘laag risico’ was voor de veiligheid van de vluchten, benadrukt het rapport dat de huidige infrastructuur kwetsbaar is en dat verbetering dringend nodig is.