Een Boeing minder: KLM vliegt 737 oostwaarts

De tweede KLM Boeing 737-800 heeft woensdag zijn allerlaatste vlucht afgerond en landde na een korte ferryvlucht van dertig minuten op Twente Airport. Daar wordt het toestel volledig ontmanteld.

Aankomst en ferryvlucht

Het toestel landde uiteindelijk om 12:38 uur op het vliegveld. De aankomst stond aanvankelijk al een week eerder gepland, maar door slechte weersomstandigheden moest het worden uitgesteld. Volgens AELS zal later deze maand nog een vliegtuig naar Twente Airport worden overgebracht voor ontmanteling. Hoewel het type en andere details niet bekend zijn gemaakt, is bevestigd dat het groter is dan de 737-800 die op 14 januari landde. ©Flightradar24

Definitief afscheid van PH-BXL

De Boeing 737-800, PH-BXL, werd in het jaar 2000 geleverd aan KLM en heeft sindsdien meer dan een kwart eeuw dienstgedaan op Europese routes. Dit is het tweede KLM-toestel van dit type dat in korte tijd zijn laatste landing op Twente Airport maakt. In november 2025 werd de PH-BXK al overgebracht naar de luchthaven. Beide vliegtuigen zijn aangekocht door AELS, het Enschedese bedrijf dat gespecialiseerd is in het demonteren van vliegtuigen en het hergebruiken van onderdelen. De meeste componenten krijgen een tweede leven bij andere operators, terwijl materialen die niet herbruikbaar zijn worden gerecycled.

Uitfasering en vlootvernieuwing bij KLM

De uitfasering van de Boeing 737-vloot maakt deel uit van een bredere strategie van KLM om oudere toestellen te vervangen door modernere, zuinigere vliegtuigen. Deze vernieuwing is gericht op het verhogen van operationele efficiëntie en het verminderen van brandstofverbruik en CO₂-uitstoot. De Boeing 737’s worden geleidelijk vervangen door Airbus-toestellen. De verwachting is dat de gehele 737-vloot, inclusief de kleinere 737-700’s en de langere 737-900’s, uiterlijk in 2030 volledig is vervangen, waarmee een tijdperk binnen zowel KLM als Transavia definitief wordt afgesloten.