Meer bekend over metrolijn naar Schiphol

De toekomstige metrolijn naar Schiphol wordt bovengronds. Over de definitieve doorgang van het project blijft echter veel onzeker.

Er is nieuws over de toekomstige metroverbinding tussen Amsterdam, Schiphol en Hoofddorp. Voor het traject dat de stad met ’s lands grootste luchthaven moet verbinden is voorlopig gekozen voor een bovengrondse metro. Geheel verrassend is dat niet. In feite is het project, dat nu nog de naam OVAH (OV Amsterdam-Haarlemmermeer) draagt, een verlenging van de Noord/Zuidlijn. Deze loopt buiten het stadscentrum van Amsterdam ook boven de grond.

Realisatie

Wanneer de metrolijn er daadwerkelijk moet gaan komen is nog onzeker. Later dit jaar moet een beslissing genomen worden over het project. In november 2024 werd bekendgemaakt dat de aanleg verder uitgesteld wordt. Onderzoek naar de ‘haalbaarheid’ en route is niet eerder dan eind 2026 gereed. De kosten worden nu begroot op 5,5 miljard euro.

Het demissionaire kabinet heeft vorig jaar besloten opnieuw geld uit te trekken voor de verlening van de Noord/Zuidlijn richting Schiphol. Het besluit betekende een eenmalige investering van 200 miljoen euro, gevolgd door een structurele bijdrage van nog eens 200 miljoen euro per jaar vanaf 2039. Er wordt al jaren gesteggeld over het project en de financiering ervan. In 2023 werd er nog 1,8 miljard euro uit het budget voor de metroverbinding gehaald om een tekort op de Rijksbegroting te dichten.