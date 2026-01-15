Per privéjet naar klimaattop: ‘Pure hypocrisie’

Terwijl in Davos wordt gesproken over de strijd tegen klimaatverandering, groeit juist daar het meest vervuilende symbool van luxe mobiliteit explosief: de privéjet. Dat stelt Greenpeace op basis van nieuw onderzoek naar het vliegverkeer rond het jaarlijkse evenement in Zwitserland.

In de week van het WEF in 2025 kwam het aantal extra privévluchten neer op bijna één toestel per vier deelnemers. Het aantal bezoekers bleef gelijk, maar het aantal starts en landingen steeg opnieuw fors. Greenpeace spreekt van ‘een pijnlijk voorbeeld van dubbele moraal’ en roept overheden op om vervuilende luxevluchten aan te pakken.

Steeds meer vluchten, niet meer bezoekers

Bij het evenement in 2025 werden 709 extra privéjetvluchten geregistreerd. Dat is een stijging van tien procent ten opzichte van 2024. In dat jaar werden 628 vluchten geteld. En meer dan drie keer zoveel als in 2023, met 227 vluchten. Die toename komt niet doordat er meer mensen naar Davos reizen, maar doordat dezelfde vliegtuigen vaker heen en weer vliegen. Vooral in 2024 en 2025 werd de regio rond Davos een soort draaischijf voor privéjets. Greenpeace spreekt van een schrijnend contrast. ‘Het is pure hypocrisie dat de machtigste en allerrijkste elite met elkaar in discussie gaat over wereldwijde problemen en uitdagingen, terwijl ze de wereld naar de knoppen helpen met de enorme uitstoot van hun privéjets’, aldus Wouter Lemm.

©Greenpeace / Davos in the Sky

Onderzoek van Greenpeace

De uitstoot van deze vluchten is relatief groot. Een enkele vlucht met een privéjet van Davos naar Saudi-Arabië kan al snel meer dan veertig ton CO₂ uitstoten. Dat staat ongeveer gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van zeven gemiddelde Europeanen. En dat zijn alleen nog de directe CO₂-emissies; andere klimaateffecten van de luchtvaart, zoals stikstofuitstoot en contrails, zijn daarbij niet eens meegerekend. Uit het onderzoek van Greenpeace blijkt bovendien dat zo’n zeventig procent van de routes die door privéjets wordt afgelegd, ook per trein te reizen zou zijn. ©Greenpeace / Davos in the Sky

Stijgende trend in de lucht

De analyse van drie jaar data laat een duidelijke ontwikkeling zien. In de periodes rondom het WEF werden in 2023 in totaal ruim 22.000 vliegbewegingen geregistreerd op de onderzochte luchthavens. In 2024 steeg dat aantal naar meer dan 25.000 en in 2025 naar ruim 26.000. Het aantal privéjets binnen dat totaal groeit mee. Tussen 2023 en 2024 was er een opvallende sprong, deels verklaard door verstoringen in het luchtverkeer in 2023 door een staking van Franse luchtverkeersleiders. Maar ook daarna zet de stijgende lijn door. Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat het werkelijke aantal WEF-gerelateerde privévluchten zelfs nog hoger ligt. Niet alle bewegingen zijn met zekerheid toe te schrijven aan het evenement, maar de pieken rond de conferentiedagen laten weinig twijfel over de grote invloed van het WEF op het vliegverkeer.

Geen overbodige luxe

Tegelijkertijd plaatsen organisaties binnen de luchtvaartsector kanttekeningen bij het beeld dat privéjets uitsluitend een symbool van luxe en overdaad zijn. Volgens brancheorganisaties en publicaties als AeroTime vervullen business jets voor veel gebruikers een uitgesproken functionele rol. Voor bestuurders die jaarlijks honderden vlieguren maken, draait privévliegen vooral om tijdswinst. Door het wegvallen van overstappen, wachttijden en vaste dienstregelingen kan per vlucht enkele uren worden bespaard. Op jaarbasis loopt dat soms wel op tot honderden, soms zelfs duizenden uren.

Daarnaast bieden privétoestellen toegang tot duizenden kleinere luchthavens die door lijnvluchten niet worden bediend, wat vooral bij bezoek aan afgelegen regio’s of meerdere afspraken op één dag het verschil kan maken. Binnen de sector wordt privévliegen dan ook vaak gezien als een productiviteitsinstrument in plaats van een luxeproduct, een perspectief dat haaks staat op de maatschappelijke discussie over uitstoot, maar wel verklaart waarom de vraag naar zakelijke luchtvaart structureel blijft groeien.