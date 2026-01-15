Waarom vliegt Rusland met oude Ilyushin Il-76’s naar Iran?

Binnen enkele dagen zijn meerdere Russische vrachttoestellen geland in Teheran. Omdat er weinig officiële informatie bekend is over wat ze precies vervoeren, groeit de speculatie dat het om een soort noodoperatie tussen Rusland en Iran zou kunnen gaan.

Volgens waarnemers gaat het om minstens vijf Ilyushin Il-76’s die in een tijdsbestek van 48 uur vanuit Rusland naar de Iraanse hoofdstad vlogen. De toestellen worden gelinkt aan maatschappijen die vaker opdrachten uitvoeren met een politiek of militair karakter.

Escalerende situatie in Iran

De timing van de vluchten valt samen met een periode van grote onrust in Iran. Sinds eind december zijn in verschillende steden grootschalige protesten uitgebroken, waarop het regime hard heeft gereageerd. De Iraanse overheid heeft het internet- en telefoonverkeer deels afgesloten, waardoor het voor de buitenwereld moeilijk is om een goed beeld te krijgen van de situatie ter plaatse. Tegen deze achtergrond trekken de Russische vluchten extra aandacht. Iran en Rusland delen de status van landen die door het Westen grotendeels zijn geïsoleerd, wat de indruk versterkt dat hier meer speelt dan reguliere vrachtvluchten.

BREAKING: A 5th Russian IL-76 heavy military transport aircraft has landed in Iran within the last 48 hours, carrying an undisclosed payload.



The repeated arrivals are fueling intense speculation over deepening Russia Iran military coordination. pic.twitter.com/4CxmfjFtp9— Defence Index (@Defence_Index) January 1, 2026

Geen routinevluchten

Luchtvaartanalisten wijzen erop dat het patroon van de vluchten afwijkt van normale commerciële operaties. De Il-76 is een zwaar transportvliegtuig, geschikt voor grote ladingen tot zo’n vijftig ton. In combinatie met de strak geplande rotaties en de gekozen routes, grotendeels door luchtruim dat niet door NAVO-landen wordt gecontroleerd, lijkt het te gaan om bijzondere transporten. Meerdere waarnemers melden dat de toestellen herhaaldelijk pendelden tussen Rusland en Teheran. Officiële bevestiging van registratienummers of lading ontbreekt echter volledig.

Steun, evacuatie of iets anders?

Over de aard van de vracht wordt volop gespeculeerd. Sommigen zien de vluchten als een politiek signaal: Russische steun aan Teheran in een periode van toenemende binnenlandse druk. Anderen houden rekening met militaire of technisch-logistieke leveringen. Tegelijkertijd doen andere scenario’s de ronde. In verschillende media wordt gesuggereerd dat de luchtbrug ook kan dienen ter voorbereiding van een mogelijke evacuatie van hooggeplaatste functionarissen. Daarbij is zelfs gesproken over het wegvoeren van waardevolle bezittingen van het regime. De Britse parlementariër Tom Tugendhat liet weten dat er aanwijzingen zouden zijn dat grote hoeveelheden goud met Russische vliegtuigen het land zijn uitgevlogen. Voor die bewering bestaat echter geen hard bewijs.