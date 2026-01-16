Cabin attendant krijgt doodsbedreiging van passagier

In juli vorig jaar deed zich een opvallend incident voor aan boord van Skywest. Een passagier met een behoorlijk strafblad liet het ook nu weer uit de hand lopen. Hierbij bedreigde hij ook een cabin attendant. De man verdwijnt nu een tijdje de cel in.

De passagier was pas 24 jaar, maar had al een indrukwekkende reeks overtredingen op zijn naam staan. Agressief gedrag, huiselijk geweld, verstoring van de openbare orde, inbraak en het mishandelen van een politieagent. Aan boord van een CRJ-900 breidde hij dat lijstje nog eens uit. De vlucht van Delta Connections, uitgevoerd door Skywest, ging van Omaha in Nebraska naar Detroit. Het liep echter volledig uit de hand.

De 24-jarige man had zo’n 42 alprazolam-pillen onder zijn balzak verstopt. Die pillen worden gebruikt in het geval van een paniek- of angststoornis, en werken kalmerend. De problemen begonnen al voordat het vliegtuig zijn pushback had gekregen. De passagier was onbeschoft tegen medereizigers en weigerde zijn stoelriem vast te maken. In de lucht werd het nog erger. Tijdens de klim maakte hij meerdere keren de gordel los, ondanks dat het cabinepersoneel bleef waarschuwen dat hij vast moest blijven zitten. Daarop stond de man op en prikte een cabin attendant in de borst. Toen deze aangaf dat de man bij de politie kon worden aangegeven, zei de man dat hij de cabin attendant ging vermoorden.

Uiteindelijk keerde de passagier terug naar zijn stoel en leek in slaap te vallen. Maar niets was minder waar, want tijdens de service begon hij met de nooddeur te prutsen. Opnieuw kreeg het vliegend personeel doodsbedreigingen van de man. Daarop besloten de piloten om uit te wijken naar Iowa. Tijdens de nadering trok de man zijn shirt uit en liep op en neer door het gangpad, haalde uit naar medepassagiers en stak zijn middelvinger op naar het cabinepersoneel. Na de landing werd de passagier door de politie van boord gehaald.

De originele strafeis tegen de man was een jaar gevangenisstraf, maar het vonnis is hoger uitgevallen. Hij verdwijnt nu voor anderhalf jaar achter de tralies. Dat is ongewoon lang voor een unruly passagier.

Platform op wandelen

Een 25-jarige passagier op Perth Airport wist ook goed de boel op stelten te zetten. Hij was heel dronken en werd daarom voor de vlucht geweigerd. Daarop brak hij een alarm en in de ontstane chaos kreeg hij toegang tot airside. Hij liep het platform op richting een vliegtuig, maar werd overmeesterd door grondpersoneel aldaar.