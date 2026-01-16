Dubbel pech voor A350: luchtruim dicht én schade

Het was niet de geluksdag van een Airbus A350 van Air India. Kort na de takeoff moest het toestel omkeren vanwege sluiting van het Iraanse luchtruim. En na de landing botste het op een vrachtcontainer.

Vlucht AI101 van Air India vertrok op donderdag 15 januari van de luchthaven van New Delhi naar New York JFK. De A350-900, registratie VT-JRB, kwam echter niet ver. Het toestel steeg om 3:13 uur ’s ochtends op, en stond zo’n tweeënhalfuur later weer op de grond in de Indiase hoofdstad. Vlak voor de Pakistaanse grens moest de Airbus omdraaien omdat Iran het luchtruim had gesloten. De route naar JFK zou daar dwars overheen gaan.

Maar dat was niet het enige incident van die dag. De A350 landde na een korte vlucht op runway 28 in dikke mist. Daardoor was het niet goed zichtbaar wat er allemaal op de baan lag. Toen het toestel naar de gate taxiede, ging het mis. Motor nummer twee zoog een container op, waardoor de motor flink beschadigd raakte. Die container was op de taxibaan gekomen toen een wieltje van het verrijdbare platform afbrak. Daardoor rolde het gevaarte er vanaf. De bestuurder van de container dolly probeerde de omgeving nog op te ruimen, maar hij zag de Airbus al op zich afkomen. Er was geen tijd meer om de container op te ruimen en door de sterke zuigkracht zoog de motor hem op.

A baggage continer was sucked into the engine of a. Air India Airbus A350 at Delhi Airport today #aviation pic.twitter.com/I5eadk83uu— Arindam Majumder (@ari_maj) January 15, 2026

De Airbus A350 is voorlopig uit de service, zo laat Air India in een statement weten. De motor wordt gerepareerd. Ook komt er een onderzoek naar het incident. Verder meldt de maatschappij dat er voorlopig verstoringen in het A350-netwerk kunnen zijn. Over welke routes dat gaat, is niet duidelijk.

Vulkaanuitbarsting

In november barstte een vulkaan in Ethiopië uit. Ook toen werden routes van Air India verstoord, omdat ze last hadden van vulkanisch as in het luchtruim. Een aantal toestellen waren door deze as heen gevlogen en konden daardoor een tijdje niet meer vliegen. Vulkaanas kan ertoe leiden dat motoren uitvallen, omdat kleine stukjes steen en glas in de verbrandingskamer terechtkomen. Daarnaast wordt het zicht voor piloten verminderd.