KLM vliegt met een boog om land heen

KLM vermijdt het luchtruim van Iran. Ondanks de heropening blijven de zorgen rond de veiligheid groot.

KLM vliegt ook na de heropening van het Iraanse luchtruim niet boven Iran. Dat heeft een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij gisteren bevestigd. Iran sloot gisterennacht voor enkele uren het luchtruim, vanwege zorgen over mogelijke militaire acties van de Verenigde Staten. Na ongeveer vijf uur werd het luchtruim weer vrijgegeven.

Volgens KLM was het sowieso al niet gebruikelijk om de route over Iran te kiezen. Alleen op de vlucht van Singapore naar Schiphol werd in sommige gevallen nog weleens door het Iraanse luchtruim gevlogen, maar ook die uitzondering geldt nu niet meer.

Naast KLM kiezen ook andere maatschappijen ervoor om te vliegen. Lufthansa liet eerder al weten Iran te vermijden en zette bovendien een streep door de vluchten naar de hoofdstad Teheran. De Duitse luchtverkeersleiding adviseerde donderdagochtend om in elk geval tot 10 februari niet over Iran te vliegen, zo meldt persbureau AFP.