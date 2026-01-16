Komt concurrent van Airbus en Boeing naar Europa?

De EASA is officieel begonnen met de certificering van de Comac C919. Als die testen slagen, mag het toestel ook in Europa gaan vliegen. Tot nu toe mogen westerse maatschappijen dat nog niet.

De Comac C919, een single-aisle-vliegtuig dat sterk overeenkomt met de A320neo en de Boeing 737 MAX, vliegt sinds 2023 rond in China en Hong Kong. Maar de Chinese vliegtuigfabrikant heeft al eerder de wens uitgesproken om het type ook in Europa te laten certificeren. Zonder goedkeuring van de European Aviation Safety Agency mogen westerse operators dat toestel niet gebruiken. In april meldde de EASA nog dat het proces tussen de drie en zes jaar kan duren, maar ze zijn er inmiddels wel mee bezig.

Testpiloten van de EASA zijn in Shanghai begonnen aan verificatievluchten van de Comac C919. Op deze testvluchten wordt er gekeken of het vliegtuig ook voldoet aan Europese veiligheidseisen. Daarbij krijgen ze ondersteuning van buitenlandse piloten die in China werken. Zij helpen met het aantonen van de betrouwbaarheid van de C919. Dat EASA nu is begonnen, is een belangrijke stap voor Comac. Als het toestel de certificering ontvangt kunnen ze de concurrentie met Airbus en Boeing aangaan. De twee giganten zijn in Europa hofleverancier van de narrowbody-vliegtuigen.

Tegenvallende cijfers

Misschien wordt 2026 het jaar van Comac, maar 2025 was dat beduidend niet. De Chinese vliegtuigfabrikant leverde aanzienlijk minder toestellen af dan oorspronkelijk gepland. Het bedrijf mikte eerst op vijftig machines en scherpte dat later zelfs aan naar 75. Uiteindelijk bleek dat te hoog gegrepen en werden er slechts vijftien C919’s geleverd.