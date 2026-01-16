Nachtsluiting Schiphol heeft vergaande gevolgen

Beter een goede buur dan een verre vriend, al geldt dat niet helemaal voor Schiphol. Vijftien gemeenten in de buurt van de luchthaven vragen de formerende partijen om een nachtsluiting te overwegen. Zo’n sluiting zou vergaande gevolgen voor de toekomst van het vliegveld en maatschappijen hebben.

De gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Heiloo, Kaag en Braassem, Landsmeer, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Teylingen, Uitgeest, Wormerland en Zaanstad zijn de oproep begonnen. Hun eis is dat Schiphol tussen 23:00 uur en 7:00 uur geen vluchten afhandelt. Dat betekent niet starten én niet landen. Hun motief is dat de nachtrust van omwonenden langdurig wordt verstoord, wat leidt tot stress, slaapproblemen en hart- en vaatziekten. Als het nieuwe kabinet instemt met de eis, zou volgens de gemeenten de hinder met twintig procent verminderen. Het gaat hierbij om 120.000 omwonenden.

Maar zo’n nachtsluiting zou dramatische gevolgen hebben voor de luchthaven. Vooral Transavia en het vrachtverkeer moeten het dan flink ontgelden. Marnix Fruitema van Board of Airline Representatives in the Netherlands (Barin) laat aan de Telegraaf weten dat het voortbestaan van de groene budgetvlieger in gevaar komt. Deze vluchten vertrekken vaak vroeg en komen ook laat weer aan. Daardoor kan Transavia drie, soms wel vier keer op een dag vliegen. Als dat niet meer kan worden de vliegtickets een stuk duurder. Uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bleek dat de KLM-dochter dan zelfs tachtig procent van de vliegtuigen naar andere luchthavens moet verplaatsen.

En dat heeft ook weer grote consequenties voor KLM. Transavia vervoert veel overstappers van KLM en vliegt vaak onder een zogenoemde code-share. Met een nachtsluiting zouden veel vluchten uit Azië en Amerika daardoor ook op moeten schuiven, maar die ruimte is er op Schiphol simpelweg niet. Daarnaast wijst KLM erop dat ze het geluidsdoel van vijftien procent minder lawaai al ruimschoots hebben gehaald. Zowel de blauwe als de groene maatschappij vervangen hun verouderde Boeing 737-vloot voor de stillere en zuinigere A320neo’s.

Schiphol zelf is niet blij met de oproep van de gemeenten. De luchthaven laat weten zelf ook minder herrie voor omwonenden na te streven. Tegelijkertijd wijst ze erop dat vanwege Europese regels er vanuit Den Haag is besloten de nachtsluiting niet door te laten gaan. ‘Het opnieuw starten van deze discussie leidt tot langdurige onzekerheid en is daarom onwenselijk en risicovol’, zo meldt de luchthaven.

Stillere vliegtuigen

Pieter van Oord, CEO van de Royal Schiphol Group, ziet ook dat Schiphol stiller wordt. ‘We zien dat luchtvaartmaatschappijen bewust kiezen voor stillere toestellen, zeker in de nacht. Dat is een goede ontwikkeling’, laat hij weten. 33 procent van de toestellen die nu op Schiphol landt behoort tot de stilste categorie. Daarmee verwacht Schiphol ook in 2026 een doorlopende vermindering van geluidshinder voor omwonenden.