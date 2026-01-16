Turkse A321 zorgt voor onrust in Barcelona

Een bommelding zorgde gisteren voor bezorgdheid op luchthaven Barcelona El Prat.

Een A321 van Turkish Airlines werd gisteren na de landing in Barcelona omsingeld door de politie vanwege een vermeende bomdreiging. Eerder zou het toestel onder begeleiding van jachtvliegtuigen zijn geland, meldt El Nacional.

Het toestel was onderweg van Turkije naar Spanje toen het halverwege de vlucht bericht uit deed gaan over een noodsituatie. Vlucht TK1853 was net Sardinië gepasseerd toen het een squawkcode uitzond, een signaal dat vaak wordt gebruikt om de luchtverkeersleiding te waarschuwen voor een incident aan boord. Na het uitzenden van de squawk werd het vliegtuig boven de Middellandse Zee opgevangen door Spaanse en Franse gevechtsvliegtuigen.

Het toestel cirkelde vervolgens drie keer boven zee voordat het rond 11.00 uur vanochtend landde op Barcelona El Prat Airport. Daarna werd het vliegtuig naar een veilige locatie begeleid, waarna de passagiers uitstapten en op het platform werden opgewacht door gewapende agenten, zoals te zien is op beelden die door passagiers zijn gefilmd. The Mirror meldt dat het toestel, met 148 passagiers en zeven bemanningsleden, landde ‘met de mogelijkheid dat er een verdacht voorwerp aan boord was’. Vervolgens inspecteerde een speurhond elke koffer terwijl mensen in een rij buiten het vliegtuig stonden, al meldt The Mirror dat er geen explosieven zijn gevonden. De melding wordt beschouwd als loos alarm en het protocol is omschreven als standaardprocedure. Volgens eerste berichten in El Nacional zou een passagier aan boord een internet-hotspot hebben aangemaakt en de naam zo hebben ingesteld dat er een bomdreiging in stond.