Onbemande helikopter van Royal Navy maakt eerste vlucht

De Britse Royal Navy heeft een primeur te pakken. Een Engels gebouwde onbemande helikopter heeft haar eerste vlucht uitgevoerd. Het is een belangrijke stap in de Britse luchtvaartgeschiedenis.

De helikopter, genaamd Proteus, is ontworpen en gebouwd door luchtvaartbedrijf Leonardo. Het toestel is bedoeld om onderzoek te doen naar de potentie van onbemande vliegtuigen. De Royal Navy wil in de toekomst met een zogeheten ‘hybrid air wing’ werken. Dat betekent dat zowel bemande als onbemande toestellen samen in de operatie worden ingezet. En drones zijn geen onbekend terrein voor de Britse militaire vloot. Zo gebruiken ze al Malloy octocopters en Peregrine, een kleinere surveillance-helikopter. Wat de Proteus onderscheidt is dat hij groter in omvang is, technisch complex en bovenal zeer zelfstandig.

De eerste testvlucht steeg op vanaf Predannack in Cornwall, een vliegveld dat onder beheer van de Royal Navy staat. Op deze vlucht kreeg de Proteus een kleine testroutine, waarbij werd gekeken naar hoe de helikopter opereert zonder menselijke inmenging. Testpiloten op de grond hielden de machine voortdurend in de gaten.

De Proteus is onderdeel van een programma van Leonardo, dat bij elkaar zestig miljoen pond kost. Het programma ondersteunt honderd gespecialiseerde Britse banen. De cockpit van de helikopter is voorzien van geavanceerde sensoren en computersystemen die de helikopter in staat stellen zijn omgeving in kaart te brengen. Gebaseerd op die informatie kan het toestel zelfstandig beslissingen nemen. Daarmee kan Proteus worden ingezet in operaties die om welke reden dan ook te gevaarlijk zijn voor mensen.

Uiteindelijk moet Proteus ondersteunen bij missies als onderzeebootbestrijding en zeepatrouille. Daarbij maakt hij gebruik van informatie van andere helikopters, schepen en onderzeeërs. Steve Bolton, plaatsvervangend directeur van het Royal Navy Aviation Future Programmes, is blij met de eerste vlucht van Proteus: ‘Dit is een belangrijke stap voor de transformatie van de maritieme luchtvaart van de Royal Navy. Het laat ook onze standvastigheid zien als het gaat om investeren in een autonoom toestel. Zo maken we de hybrid air wing waar.’

Afscheid voor de RAF

De Britse luchtmacht nam in maart afscheid van de Puma-transporthelikopter. De helikopters hebben vijftig jaar trouwe dienst bewezen in allerlei verschillende operaties. Er is bij de Royal Air Force nog geen type dat de machines direct zal vervangen.