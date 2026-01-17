Overheidstoestel stort neer bij Sulawesi

In Indonesië, in het zuidwesten van het eiland Sulawesi, is een vliegtuig neergestort. Aan boord zaten in totaal elf mensen. Search and rescue-teams zijn nu op zoek naar eventuele overlevenden.

Het toestel, een ATR 42-500 met registratie PK-THT, was onderweg van Yogyakarta naar Makassar in Indonesië. Het vliegtuig vloog in opdracht van het Ministerie van Maritieme zaken en Visserij. De ATR 42-500 zelf was van Indonesia Air Transport. De bemanning ontving om 4:23 uur lokale tijd instructies om zich voor te bereiden op de naderende landing. Maar tijdens de nadering kreeg de luchtverkeersleiding door dat de machine niet op het juiste pad vloog. Daarop stuurden ze nieuwe instructies, maar deze kwamen niet meer aan. Het vliegtuig verdween van de radar.

Lokale bewoners geven aan een explosie te hebben gehoord, gevolgd door een rookpluim aan de bergkant. Dat gebeurde in de Mount Lapiau-regio. Search and rescue-teams (SAR) gingen met man en macht op zoek naar het vliegtuig. Vermoedelijk was het toestel neergestort in Bantimurung Bulusaraung National Park. En dat klopte. De ATR 42-500 werd gevonden op de top van de Bulu Saraung-berg. De SAR meldt volgens The Aviation Herald inmiddels dat er geen overlevenden zijn.