Passagiers slepen KLM voor de rechter

Twee passagiers hebben KLM voor de rechter gesleept, nadat de maatschappij hun geannuleerde tickets niet volledig restitueerde. Volgens KLM zelf was dat niet nodig, omdat ze bij een online reisagent hadden geboekt. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft nu uitspraak gedaan in de zaak.

De twee passagiers hadden de tickets aan het begin van 2020 geboekt. Ze gingen op reis van Wenen naar Lima, Peru, en stapten daarbij over op Schiphol. Maar hun reis werd geannuleerd vanwege de coronapandemie. Daarop vroegen ze volledige restitutie aan. De aanvraag werd afgehandeld door KLM, die de passagiers 1958 euro uitkeerde in plaats van het oorspronkelijke bedrag van 2053 euro. Hun boekingsagent, Opodo, had de passagiers 95 euro commissiekosten laten betalen. Dat bedrag kregen ze niet terug van de luchtvaartmaatschappij.

Het argument van KLM was dat zij niet wisten dat Opodo om commissie vroeg, en ook niet hoe hoog die commissie dan was. De Oostenrijkse consumentenwaakhond maakte echter gehakt van dat argument. De twee passagiers hadden bij de waakhond aangeklopt toen de luchtvaartmaatschappij de zaak liet voorkomen bij een kleinere rechtbank. Deze koos de kant van KLM en daar gingen de passagiers niet mee akkoord.

Wat opvallend is, is dat KLM jarenlang intensief heeft samengewerkt met Opodo. De maatschappij was zelfs één van de oprichters van het online reisbureau. Daarom wees de Oostenrijkse waakhond erop dat de flag carrier echt wel van het bestaan van die commissiekosten wist. Vervolgens werd de zaak een stap hoger uitgevochten, bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daar oordeelde de rechter dat de passagiers in hun gelijk stonden en KLM het gehele bedrag, inclusief commissiekosten, aan hen moet terugbetalen.

