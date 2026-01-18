Elon Musk bemoeit zich met Ryanair

Steeds meer airlines installeren Starlink-wifi aan boord. Maatschappijen als Iberia, British Airways en Air France zijn al bezig om deze ‘satellietwifi’ van Elon Musk aan te bieden. Ryanair zet echter flink de hakken in het zand. En daar vindt de Tesla-CEO wat van.

Starlink is het internet-netwerk van Elon Musk. Het systeem maakt gebruik van duizenden satellieten die in een baan om de aarde vliegen. Door deze satellieten werkt de wifi hoog boven in de lucht net zo goed als op de grond. Met Starlink wordt onder andere streamen en werken in de cloud straks een stuk gemakkelijker. Daarom implementeren steeds meer maatschappijen deze service – soms zelfs gratis – aan boord. KLM blijft voorlopig nog achter op deze airlines. Maar zij is niet de enige. Ook de Ryanair-CEO is niet enthousiast over het installeren van Starlink in zijn toestellen.

Het argument van Michael O’Leary is dat het installeren van de wifi-antennes extra gewicht en drag met zich meebrengt, waardoor het brandstofverbruik met twee procent stijgt. Daarnaast zegt hij dat passagiers op de korte vluchten toch niet bereid zijn om voor internet te betalen. Elon Musk noemde de Ryanair-baas ongeïnformeerd. ‘Ik betwijfel of ze het verschil in brandstofverbruik überhaupt nauwkeurig kunnen meten’, liet hij weten op X. ‘Vooral bij een vlucht van een uur is de extra luchtweerstand tijdens de klim praktisch nul, door de hoge angle of attack.’

Ook de vicepresident technologie van Starlink, Michael Niccolls, liet weten dat O’Leary niet goed onderbouwd is. Hij zei dat de antenne platter is dan oudere systemen, wat juist voor een verlaagde drag zorgt. Ook zou het extra brandstofverbruik van de Boeing 737 met 0,3 procent stijgen, en niet met twee. Als laatste zette hij zijn vraagtekens bij of passagiers écht geen wifi aan boord willen.

‘Is er hier wifi aan boord?’

De eerste klant is in ieder geval een Britse reiziger. Tijdens zijn vlucht met Ryanair ontdekte hij dat er geen wifi aan boord was. Toen hij verhaal ging halen bij de stewardess, meldde zij dat de maatschappij helemaal geen internet aanbiedt. Daarop vroeg de man of hij dan de hotspot van de piloot mocht gebruiken. Het leidde tot veel reacties op sociale media.