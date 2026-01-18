Franse vliegkampschepen en een B-52 | Podcast

De Statler & Walldorf & van de Grote èn Kleine Luchtvaart zwatelen voort. Goof en Goot mopperen méé over de recente Schiphol-Chaos, die eigenlijk niemands schuld was, en (deze keer) zeker niet die van Marjan Rintel. Maar die eerder op conto geschreven kan worden van de plotseling ijzig-noodzakelijke de-icing fluid, die veels-en-veels te snel compleet & volledig opperdepop was.

Goof en Goot fantaseren verder over Franse vliegkampschepen en Dubaise Joby-Drones. Ze praten met geroutineerd gemak Concorde, Comet en Caravelle aan mekaar, en by the way ook de atoombommenwerpers Vulcan, Victor en Valiant. De eerstgenoemde komt zelfs in de vorm van een Warme en Welgemeende Kerstwens voorbij. Zo zout hebt u het nog nooit gegeten!

Een onderwerp dat weer mooi aansluit bij Goofs recente bezoek aan het vriendelijke Spaanse kustplaatsje Palomares, waar in 1966 maar liefst vier kernbommen tegelijk naar beneden kwamen, afkomstig uit een toevallig overvliegende B-52 Stratofortress.

Nooit iets over gehoord? Dan is het helemaal zaak om deze vierenzeventigste Goof en Goot met meer dan gebruikelijke aandacht te beluisteren!

De podcast over luchtvaart die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant òf de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

