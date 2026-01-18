Honderden vliegtuigen per direct aan de grond

Bijna achthonderd vliegtuigen mogen sinds woensdag 13 januari niet meer de lucht in. De FAA heeft dat besloten nadat het verantwoordelijke bedrijf niet voldeed aan Amerikaanse eisen rondom staatsburgerschap. Ook Nederlandse vliegtuigen zijn de klos.

Southern Aircraft Consultancy Inc. registreert vliegtuigen met een zogenoemd trust agreement. Dat zijn juridische overeenkomsten waarbij de trustee (het bedrijf) vermogen beheert van een andere partij. En daarin ging het mis. Southern Aircraft Consultancy Inc. voldeed niet aan de regels om vliegtuigen te registreren. Volgens de regel moet de trustee een Amerikaans staatsburger zijn, of een buitenlander die in de VS woont. SACI wist deze regel te buigen door als trustee eigenaar van een toestel te worden. Daardoor konden niet-Amerikaanse eigenaren hun vliegtuig op het Amerikaanse N-register krijgen. Dat mocht dus niet, omdat de eigenaren niet over het staatsburgerschap of recht van inwonen beschikten.

Daarop greep de Federal Aviation Administration in en liet weten dat alle betrokken vliegtuigen per woensdag 13 januari niet meer de lucht in mogen. In totaal gaat het om 798 getroffen toestellen, waaronder ook een aantal Nederlandse. SACI heeft 21 dagen de tijd om alle certificaten bij de FAA in te leveren. De eigenaren hebben nu twee opties: hun vliegtuig opnieuw laten registreren in een ander land, of opnieuw bij de FAA. Daar hebben ze een eigendomsakte voor nodig. Als eigenaren voor die laatste optie kiezen, mogen ze alleen binnen de Verenigde Staten vliegen totdat hij of zij een nieuw certificaat van registratie ontvangt.

FAA grijpt in

In november zette de FAA ook al een groot aantal toestellen aan de grond. Het ging toen om de MD-11. Dat besluit volgde op de dodelijke crash met een UPS-vliegtuig. Een motor schoot bij de takeoff los van de machine, waardoor het geen hoogte kreeg en vrijwel direct neerstortte. In afwachting van het onderzoek gaf de FAA toen een Emergency Airworthiness Directive, waardoor alle MD-11-operators per direct moesten stoppen met de inzet van de toestellen.