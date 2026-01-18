Luchthavenmedewerkers tijdens dienst aangehouden

Op Minneapolis–St. Paul International Airport zouden meerdere luchthavenmedewerkers zijn aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement).

De melding komt van Unite Here Local 17, een vakbond die ruim duizenden werknemers in de regio Minneapolis vertegenwoordigt. Volgens de vakbond zijn de betrokken werknemers actief in winkels, restaurants en andere facilitaire functies op het vliegveld. ICE is onlangs begonnen met een grote operatie op de Amerikaanse luchthaven. Daarbij zijn agenten niet alleen aanwezig in de aankomsthallen, maar ook bij de gates en zelfs in de loopbruggen, waar zij wachten op uitstappende passagiers en passerend personeel.

De meeste medewerkers zouden na het doorlopen van de beveiliging zijn aangehouden, terwijl anderen tijdens of vlak na hun dienst werden meegenomen. Opvallend is dat de vakbond stelt dat de aangehouden werknemers beschikken over geldige vergunningen en verplichte achtergrondcontroles met succes hadden doorlopen. De uitgebreide controles leiden daarom tot groeiende kritiek. Juristen en burgerrechtenorganisaties wijzen erop dat Amerikaanse staatsburgers wettelijk niet verplicht zijn zich te identificeren bij ICE, tenzij zij worden verdacht van een misdrijf. Toch zouden er gevallen zijn gemeld waarbij burgers met een geldig ID tijdelijk zijn vastgezet, nadat hun identiteitsbewijs als ‘mogelijk vals’ werd bestempeld.

Deportatievluchten

Het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) bevestigde onlangs dat het zes Boeing 737-toestellen aanschaft die worden ingezet voor deportatievluchten van ICE. De toestellen worden aangeschaft bij Daedalus Aviation, gevestigd in de staat Virginia. Opvallend aan de overeenkomst is dat de CEO en de financieel directeur van Daedalus Aviation dezelfde functies bekleden bij een ander bedrijf, Salus Worldwide Solutions. Dat bedrijf heeft een afzonderlijk contract met DHS, met een waarde van bijna 1 miljard dollar, voor de ondersteuning van vrijwillige ‘zelfdeportatie’-programma’s. Lange tijd werden de omstreden vluchten uitgevoerd door chartermaatschappij Avelo Airlines. Maar door groeiende kritiek en teruglopende voordelen besloot het bedrijf haar focus te verleggen naar normale lijndiensten.