Polen doneert resterende MiG-29-vloot

Polen heeft bevestigd dat het al zijn resterende MiG-29 Fulcrum-vliegtuigen overdraagt aan Oekraïne. De Poolse regering voert momenteel gesprekken met Kyiv over de eerste leveringen.

Polen beschikt nog over veertien MiG-29’s, waarvan elf eenzitters en drie tweezitters. De overdracht zal waarschijnlijk in twee fasen plaatsvinden, waarbij wordt gestart met de levering van negen machines. Hoewel Polen geen financiële compensatie ontvangt voor de toestellen, krijgt het land in ruil kennis en expertise op het gebied van Oekraïense drone- en rakettechnologie.

De aankondiging volgt op eerdere berichten dat beide landen al geruime tijd onderhandelen over een volledige overdracht van de Poolse MiG-29-vloot. De vliegtuigen naderen het einde van hun operationele levensduur en worden binnenkort vervangen door de F-35A. Daarnaast nemen ook de FA-50’s een deel van de taken van de MiG-29 over. Totdat de F-35’s volledig operationeel zijn, wordt de capaciteit aangevuld door F-16’s.

Direct inzetbaar in Oekraïne

Zodra de MiG-29’s in Oekraïne aankomen, kunnen ze vrijwel direct worden ingezet. Oekraïense piloten zijn namelijk al opgeleid voor dit type. Dat staat in contrast met westerse gevechtsvliegtuigen zoals de F-16, waarvoor langdurige training in het buitenland noodzakelijk is. Dit maakt de MiG-29, waarvan Oekraïne naar schatting nog ongeveer veertig toestellen in gebruik heeft, bijzonder waardevol voor de korte termijn.

Eerdere leveringen

Aan het begin van de oorlog in 2022 beschikte de Poolse luchtmacht nog over 28 MiG-29’s. Polen leverde eerder al Fulcrums aan Oekraïne en werd in het voorjaar van 2023 het eerste NAVO-land dat gevechtsvliegtuigen doneerde. Later volgden aanvullende leveringen, mede na goedkeuring van Duitsland. Die toestemming was vereist omdat een deel van de Poolse MiG-29’s oorspronkelijk afkomstig was uit de voormalige Oost-Duitse luchtmacht.