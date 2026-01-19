Bizar: passagier probeert dode vrouw aan boord te krijgen

Medewerkers op de luchthaven van Tenerife stonden wel even raar te kijken toen een man met zijn dode vrouw voorbijkwam. Hij deed net of er niets aan de hand was en wilde de vrouw aan boord proberen te krijgen. Zo ver kwam het echter niet.

Het voorval gebeurde op Tenerife South Airport. Een tachtigjarige man vloog samen met zijn vrouw in oktober 2025 vanaf die luchthaven. Althans, dat was de bedoeling. Bij de security wekte het echtpaar argwaan. Toen de man door de detectiepoortjes liep, viel het personeel op dat de vrouw in haar rolstoel opvallend weinig teken van leven gaf. Daarop controleerden ze de ademhaling van de vrouw. Die ademhaling was er niet. Vervolgens wilden ze haar polsslag checken, maar haar lichaamstemperatuur was onnatuurlijk laag. Ze alarmeerden medische teams op de luchthaven.

Toen gaf de man toe dat zijn vrouw al enkele uren dood was. Volgens zijn verklaring was ze overleden op de luchthaven van Tenerife. Wat haar doodsoorzaak is, is niet bekend gemaakt. Autoriteiten zijn nu een onderzoek gestart naar het voorval. De man is gearresteerd.

Dode oma niet fit to fly

Een soortgelijk opmerkelijk incident vond vorige maand ook plaats bij easyJet. Een Brits gezin had toen hun dode oma meegenomen op een vlucht van Málaga naar Londen Gatwick. Dat de 89-jarige vrouw was overleden, werd pas aan boord opgemerkt. Vijf familieleden hadden het personeel op de luchthaven en in de cabine wijsgemaakt dat oma ziek was en in slaap was gevallen. Pas op het allerlaatste moment, toen het toestel al richting de startbaan taxiede, kreeg de bemanning argwaan. Daarop keerde het vliegtuig terug naar de gate. Mogelijk probeerde de familie een dure repatriëringsvlucht te ontwijken.