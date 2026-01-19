Denemarken neemt afscheid van “Fighting Falcon”

Gisteren heeft Denemarken officieel afscheid genomen van de F-16. Na ruim 45 jaar trouwe dienst, valt het doek bij de Deense luchtmacht voor dit iconische gevechtsvliegtuig. Van de opvolger, de alomtegenwoordige F-35, zijn inmiddels zo’n twintig toestellen afgeleverd.

Tijdens een bescheiden publieksevenement op de vliegbasis Skrydstrup konden bezoekers nog één keer een F-16 dichtbij bekijken. Ook was er een F-35 op de grond aanwezig. Een formatie van vier F-16’s voerde een afscheidsvlucht uit boven Denemarken. Door de tegenvallende weersomstandigheden konden niet alle geplande formatievluchten doorgaan. Ook een laatste solo display met F-16 E-006, in een speciaal rood-wit kleurenschema, werd afgelast.

Opvolger

De Deense minister van Defensie, Troels Lund Poulsen, was bij de afscheidsceremonie aanwezig. Op social media schreef hij hierover onder meer: ‘Vandaag is een bijzondere dag voor de defensie en de luchtmacht (…). We nemen namelijk afscheid van de Deense F-16’s, die een doorslaggevend verschil hebben gemaakt voor de defensie en Denemarken. Voor onze veiligheid, vrijheid en democratie.’ Over de F-35 als opvolger van de F-16 zei Lund Poulsen: ‘Nu zetten we een stap verder met de Deense F-35-gevechtsvliegtuigen, die het stokje overnemen van de F-16. Denemarken schaft 43 F-35’s aan, die naar mijn overtuiging hun taak net zo goed zullen vervullen als de F-16.’

Fokker

Denemarken schafte tegelijk met Nederland eind jaren ’70 de F-16 aan, als vervanger van de F-104 Starfighter. Als onderdeel van het Europese consortium EPAF (European Participating Air Forces) bestelde Denemarken 58 F-16’s, waarvan twaalf F-16B tweezitters. Deze werden alle door SABCA in België geassembleerd. In 1984 bestelden de Denen nog eens twaalf F-16’s (acht F-16A’s en vier F-16B’s). Deze kwamen van de Fokker productielijn. In 1994 en 1997 ontving de Deense luchtmacht in totaal nog eens zeven tweedehands F-16’s van de Amerikaanse luchtmacht, als vervanging van verloren gegane toestellen. In de jaren ’90 ondergingen de Deense F-16’s een Mid Life Update. De Nederlandse F-16’s kregen eenzelfde moderniseringsprogramma. 48 Deense F-16’s, plus 14 reservetoestellen, werden gemoderniseerd.

De Deense F-16’s gaan nog een tweede leven tegemoet. Denemarken heeft 24 Falcons verkocht aan Argentinië. De eerste zes toestellen zijn eind vorig jaar overgedragen. Denemarken heeft verder al een aantal F-16’s aan Oekraïne geleverd. De Deense defensieminister zei hierover: ‘We hebben al 19 vliegtuigen overgedragen aan Oekraïne, waar ze van groot nut zijn in de strijd van Oekraïne voor vrede en vrijheid. Daar kunnen we als land en als Defensie trots op zijn.’