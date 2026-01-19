KLM-partner presenteert nieuwe plannen voor Business Class

Delta Air Lines werkt aan de introductie van zogenoemde basic-tarieven in Business Class en First Class. Hiermee zou Delta de eerste grote Amerikaanse airline worden die uitgeklede tarieven toepast op premiumcabines.

De plannen werden bekendgemaakt tijdens een conferencecall over de financiële resultaten van 2025.

Drie prijzen per cabine

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij wil het bestaande systeem van Basic, Main en Extra stapsgewijs uitbreiden naar alle cabines, inclusief Business Class. Volgens Hauenstein leverde de toepassing bij Comfort Plus resultaten op die ‘iets boven de interne verwachtingen’ lagen. De verdere uitrol staat gepland gedurende 2026. Het uitgangspunt is om de stoel los te koppelen van de extra’s die erbij horen.

Tijdens de conferencecall lichtte Hauenstein de strategie verder toe. ‘We hebben het erover gehad om drie categorieën te hanteren voor elk product: basic, main en extra. En dat blijft zich verder ontwikkelen. Over de verdere uitrol zei hij. ‘Je zult zien dat we dit blijven doorvoeren en stap voor stap uitbreiden, zodat klanten niet alleen kunnen kiezen voor een stoel, maar ook voor het product dat ze bij die stoel willen kopen, door de onderdelen los van elkaar aan te bieden.’

Minder inbegrepen voordelen

Volgens TravelPulse wil Delta basic-versies aanbieden met minder traditionele extra’s. Denk aan het beperken of schrappen van gratis ruimbagage, flexibele ticketwijzigingen en loyaltypunten, in ruil voor een lagere prijs. Delta presenteert het model als een manier om reizigers meer keuze te geven, terwijl verwacht wordt dat een deel van de passagiers extra betaalt om beperkingen te vermijden. Tegelijk stelt het Delta in staat beter te concurreren met low-cost carriers.

Delta past deze aanpak al langer toe in andere cabines. In 2012 werd Basic Economy geïntroduceerd, dat in 2025 werd hernoemd naar Main Basic. Eind 2024 volgde een vergelijkbaar beperkt tarief voor Comfort Plus. De uitbreiding naar de duurste cabines is daarmee een logische volgende stap. Hauenstein gaf aan dat goedkopere premiumtickets kunnen helpen stoelen te vullen die anders leeg zouden blijven, wat de omzet ten goede komt.