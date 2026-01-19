Nederlandse F-35’s weer in actie

F-35’s van het Air Combat Command oefenen weer met avondvluchten boven Nederland. Volgens Defensie zijn deze vluchten in het donker essentieel om piloten en grondpersoneel optimaal voor te bereiden op hun taken.

Oefengebieden boven land en zee

In de komende weken zullen de gevechtsvliegtuigen vanaf Vliegbasis Volkel en Leeuwarden oefenen boven delen van Brabant. Deze nachtvluchten vinden plaats in de week van 19 januari en opnieuw in de week van 2 februari. Van maandag tot en met donderdag vliegen de F-35’s tot maximaal 23:00 uur. Op vrijdag zijn er uitsluitend dagvluchten gepland, meldt de Luchtmacht. Hoewel het grootste deel van de trainingen boven zee plaatsvindt, worden er ook oefeningen boven land gehouden. Tijdens deze oefeningen leren vliegers zich te oriënteren aan herkenningspunten zoals rivieren, kerktorens en andere markante objecten. ‘Vliegen in het donker is noodzakelijk om de vliegvaardigheden op peil te kunnen houden’, aldus een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht.

Eerdere oefening in het donker

In december vorig jaar oefenden Nederlandse F-35’s ook (deels) in de avonduren. Tijdens deze trainingen stond het verdedigen van het luchtruim centraal, waaronder het reageren op vijandelijke vliegtuigen en raketten. Door samen te werken en informatie direct te delen tussen verschillende wapensystemen, creëerden de vliegers en bemanningen een betrouwbaar luchtbeeld. Oefenen in het donker met nachtzichtapparatuur zorgde ervoor dat de luchtmacht realistisch werd voorbereid op inzet in uiteenlopende scenario’s.