Saudi-Arabië in gesprek over ‘Chinese’ gevechtsvliegtuigen

Saudi-Arabië is in gesprek over een mogelijke deal voor een Chinees-Pakistaanse gevechtsvliegtuig. Voor China opent dit kansen om militaire technologie te exporteren in een regio die traditioneel door westerse leveranciers wordt bediend.

Onderhandelingen tussen Riyad en Islamabad

Volgens berichten onderhandelen Pakistan en Saoedi-Arabië over een deal ter waarde van ongeveer twee miljard dollar. In ruil hiervoor zouden Saoedische leningen aan Pakistan worden omgezet in JF-17-gevechtsvliegtuigen. Pakistan en China ontwikkelden het toestel gezamenlijk. Het vliegtuig beschikt over moderne technologie van Chinese makelij. Analisten zien een verkoop aan Saoedi-Arabië als een belangrijke test voor de concurrentiepositie van de JF-17 in een westerse markt.

Strategische betekenis

Liselotte Odgaard van het Hudson Institute stelt dat een deal met Saoedi-Arabië ‘het prestige van het Chinese ontwerp versterkt en Beijing een toegangspoort naar het Midden-Oosten biedt’. Ze voegt toe dat dit ook deuren kan openen voor andere Chinese militaire systemen, zoals drones, luchtverdediging en maritieme technologie. Luchtvaartanalist Richard Aboulafia van AeroDynamic Advisory denkt echter dat Saoedi-Arabië de JF-17 waarschijnlijk niet zal kopen. ‘Ze investeren alleen in geavanceerde straaljagers zoals de F-15 en Eurofighter. Deze passen beter bij hun strategische behoeften’, aldus Aboulafia.

Internationale interesse

Er is internationaal veel belangstelling voor de JF-17 Thunder. Onlangs onderhandelde Pakistan over een deal met Bangladesh voor de levering van gevechtsvliegtuigen, inclusief trainingsvliegtuigen en langdurige ondersteuning. Eerder sloot het land ook een grote wapendeal met het Libische Nationale Leger en leverde het toestel aan Azerbeidzjan, waarmee de exportcapaciteit van het vliegtuig zichtbaar groeit. Het succes van de JF-17 tijdens het luchtconflict met India in mei 2025 versterkt de internationale reputatie van het vliegtuig en wordt naar eigen zeggen gezien als geschikt materieel voor diverse luchtmachten.