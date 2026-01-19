Vlucht met nieuw toestel gaat niet zoals gepland: Luxair keert terug

Luxair beleefde maandagmorgen een ongebruikelijke start van een nieuwe vlucht. Het gloednieuwe Embraer E2-toestel moest kort na het opstijgen terugkeren naar Luxemburg. De maatschappij spreekt van een voorzorgsmaatregel.

Vlucht LG6991 was onderweg van Luxemburg naar Milaan. Na minder dan een half uur vliegen keerde het toestel om en landde het veilig op de luchthaven.

Een ongebruikelijke start

Het vliegtuig, geregistreerd als LX-LEA, is pas sinds 3 januari in gebruik en werd sindsdien regelmatig getest. De gloednieuwe E195-E2 maakte meerdere succesvolle vluchten, waaronder naar Wenen, waarbij verschillende ministers en de CEO van Luxair aanwezig waren. Op 19 januari verliep het echter anders. Volgens Flightradar24 keerde vlucht LG6991 kort na vertrek terug naar Findel Airport, waar het toestel veilig landde. Luxair benadrukt dat de terugkeer geen direct gevaar vormde voor de passagiers, maar wilde niet ingaan op de specifieke omstandigheden. Passagiers werden volgens de luchtvaartmaatschappij opgevangen en kregen alternatieve vluchten aangeboden.

©Flightradar24

Nauwe banden met Embraer

Ondanks dit incident is de komst van de gloednieuwe Embraer een historisch moment voor Luxair. Met de E2 zet de airline in op een efficiëntere, stillere en zuinigere vloot, die het Europese netwerk moet versterken. Luxair heeft een lange geschiedenis met Embraer-toestellen. De eerste vliegtuigen arriveerden in 1991 en werden gebruikt voor korte Europese vluchten. Na een periode waarin Embraers uit de vloot werden gehaald, keerde Luxair recent terug naar het Braziliaanse merk.

Levering en feestelijke onthulling

De levering van Luxair’s eerste Embraer E195-E2 vond eind november 2025 plaats. Het toestel vertrok op 28 november vanuit de fabriek in São José dos Campos en maakte een lange reis via Recife en Gran Canaria. Dit was de eerste van zes bestelde E195-E2’s. Het nieuwe vliegtuig werd feestelijk onthuld met een compleet nieuwe uitstraling.