Nederlandse zweefvliegclub heeft primeur te pakken

Afgelopen zaterdag arriveerde een splinternieuwe Schempp-Hirth Duo Discus FES op Teuge, bij de zweefvliegclub ZVCT aldaar.

Het toestel maakt gebruik van een technologie die de propellerbladen aan weerszijden van de neus automatisch doet uitklappen zodra de motor aangezet wordt. Wordt de motor weer uitgeschakeld, dan vouwen de bladen zich door het wegvallen van de centrifugale kracht automatisch weer naar achteren tegen de neus. Daar worden ze door twee magneten gefixeerd, in een positie die de weerstand minimaliseert.

De prop draait met een volgeladen accu ongeveer drie kwartier, bij een snelheid van honderd kilometer, zodat Teuge nog bereikt kan worden als men – even afgezien van de wind – zover afgedwaald is als Hilversum.

© Goof Bakker

Het systeem wordt een zogenaamde ’thuiskomer’ genoemd. Dat betekent dat de elektromotor alleen dient om het toestel bij een onverhoopt wegvallen van de verwachte thermiek toch weer de thuisbasis kan bereiken, of de elk geval een ander vliegveld, waar het makkelijk opgehaald kan worden. De motor is niet geschikt om het toestel in de lucht te brengen; dat dient op de conventionele manier te gebeuren, via de lier of de Piper Cub van de zweefvliegclub.

Het is desondanks een enorme stap voorwaarts. Zeker in vergelijking met zweefvliegtuigen waarbij een motor op een beweegbare standaard achter de piloot uit de romp naar buiten komt. Allereerst is een dergelijk systeem nogal storingsgevoelig, en ten tweede levert het natuurlijk een enorme hoeveelheid extra weerstand op. © Goof Bakker

Het terughalen van een in het vrije veld geland zweefvlieg is een omvangrijke onderneming. Dit weerhoudt zweefvliegers ervan om grote zogeheten ‘overlandtochten’ te maken, respectievelijk grote afstand (tientallen tot honderden) kilometers van het vliegveld weg te zwerven. Met deze elektrische Duo Discus wordt dat allemaal mogelijk, zonder zorgen over de terugkeer.

De Zweefvliegclub Teuge hàd al eenzelfde Duo Discus zonder elektromotor, en daar jarenlang goede ervaringen mee opgedaan.

Het toestel is de achtste van dit type die de Duitse fabrikant produceert, en het eerste exemplaar in Nederland. De Teugse zweefvliegclub heeft hier mee een primeur.

Het vliegveld Teuge, tussen Apeldoorn en Deventer is al internationaal op de kaart gezet als het eerste vliegveld met een elektrificeerde vliegschool, genaamd E-Flight, die gebruik maakt van maar liefst vijf elektrische Pipistel Velis toestellen.