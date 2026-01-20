Militaire vliegtuigen komen naar Schiphol

Volgende week krijgt Schiphol bijzondere gasten op bezoek. Vier F-35’s en een A330 transportvliegtuig komen dan oefenen op de luchthaven.

De oefening vindt plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 januari. De vijf militaire toestellen komen dan naar Schiphol. Hiermee traint Defensie militaire vliegbewegingen vanaf een civiele luchthaven. Er wordt gekeken naar hoe dit zo veilig en verantwoord mogelijk kan gebeuren. Defensie en Schiphol noemen het belangrijk om voorbereid te zijn op een mogelijke crisis of conflict, zodat vitale processen gewoon door kunnen blijven gaan.

Hoofddoel is het samenwerken met de Luchthaven Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook alle omliggende gemeenten zijn voorafgaand aan de oefening geïnformeerd. Schiphol benadrukt dat omwonenden het geluid van extra vliegbewegingen kunnen merken, maar noemt de effecten tijdelijk en stelt de veiligheid voor de omgeving voorop.

Hoe laat alles plaatsvindt, maakt Schiphol in verband met de operationele veiligheid niet bekend. Wel dat de vier F-35’s en het transportvliegtuig van de Multinational MRTT Unit (MMU) overdag gaan trainen. De oefening bestaat uit meerdere geplande vertrek- en aankomstmomenten. Daarna vliegen de toestellen door naar reguliere defensie-oefengebieden. Schiphol en Defensie geven aan dat het een tijdelijke oefening betreft, en er dus geen militaire vliegtuigen permanent op de luchthaven worden ingezet. View this post on Instagram

F-35 oefeningen

Het zijn drukke tijden voor de Luchtmacht. Van 19 tot en met 22 januari en van 2 tot en met 5 februari (week 4 en 6) trainen F-35’s met avondvluchten. De gevechtsvliegtuigen vertrekken vanaf hun thuisbases Volkel en Leeuwarden en zullen dan onder meer boven delen van Brabant oefenen. Op maandag tot en met donderdag vliegen de toestellen tot uiterlijk 23:00 uur. De vliegers beoefenen dan in het zich oriënteren op herkenningspunten als rivieren, kerktorens en andere markante objecten.