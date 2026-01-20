Nieuw onderdak voor KLM Health Services

KLM Health Services krijgt een nieuwe locatie. Het bedrijf, dat nu nog op Schiphol-Oost zit, verhuist in het voorjaar van 2026 naar Schiphol-Rijk. Het is een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van het bedrijf.

Tal van piloten, stewards en stewardessen, zakenreizigers en alles daar tussenin kennen het gebouw op Schiphol-Oost. KLM Health Services biedt daar onder andere medische keuringen, vaccinaties en reisadvies. Vanaf het voorjaar van 2026 gaan ze dat vanaf een andere locatie doen. Dan verhuist KHS namelijk naar de Boeing Avenue 50-68 op Schiphol-Rijk. In het nieuwe pand is meer ruimte voor groei, betere faciliteiten en het sluit aan bij de groeiende vraag naar hoogwaardige medische ondersteuning voor bedrijven. Het beschikt over moderne voorzieningen voor medische keuringen, screenings en consulten. Daardoor worden klanten straks sneller en efficiënter geholpen.

Ook het Executive Health Management (EHM) verhuist mee. EHM is een onderdeel van KHS en richt zich op preventieve zorg voor CEO’s, leidinggevenden en andere professionals in de top van een bedrijf. Ze krijgen tools om goed om te gaan met hoge werkdruk, verantwoordelijkheden en het vertrouwelijk omgaan met informatie van werknemers. KHS en EHM zaten op verschillende locaties, maar komen nu samen aan de Boeing Avenue. Volgens de KLM Health Services sluiten processen zo beter op elkaar aan en wordt de dienstverlening richting zakelijke klanten verder versterkt.

Odette Wagemans, Managing Director van de KHS, is blij met de verhuizing. ‘De verhuizing naar Schiphol-Rijk geeft ons de ruimte om onze dienstverlening verder te professionaliseren en nog beter aan te sluiten bij wat onze cliënten nodig hebben’, aldus Wagemans. De verhuizing vindt gefaseerd plaats vanaf het voorjaar van 2026. Iedereen die rond die tijd een bezoekje aan KHS moet brengen, ontvangt tijdig een mail met informatie.

Transavia

KLM Health Services is niet het enige bedrijf dat vertrekt van Schiphol-Oost. Ook het kantoor van Transavia gaat verplaatsen. In mei of juni van dit jaar verhuist de groene maatschappij, die nu nog een pand deelt met Martinair, naar Scorpius 1 in Hoofddorp. De verhuizing lijkt gedreven door kostenbesparende maatregelen, maar het is niet duidelijk of het nieuwe kantoor ook daadwerkelijk financieel verlicht.