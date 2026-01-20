Opnieuw vliegt wiel van United-toestel weg

Een Airbus A321neo van United Airlines kreeg te maken met een bijzonder incident. Het toestel kwam zo hard op de landingsbaan terecht, dat het een neuswiel verloor. Het is niet de eerste keer dat de maatschappij dit overkomt.

Vlucht UA2280 van United Airlines vertrok op zondag 18 januari vanuit Chicago O’Hare International Airport. Na een vluchtduur van twee uur en 19 minuten kwam de Airbus A321neo, registratie N14502, aan op de luchthaven van Orlando. De landing ging echter niet helemaal zoals gepland en was uitzonderlijk hard. In een video, opgenomen door een medewerker van de luchthaven, is te zien hoe het toestel van links naar rechts op de baan wiebelde en uiteindelijk naar voren kantelde. Daarbij verloor de slechts twee jaar oude machine één van de neuswielen. Deze rolde vervolgens van de startbaan af.

Daarop besloot de bemanning op de startbaan tot stilstand te komen. Zo kon de brandweer gelijk goed zien wat de schade was. Daardoor kende het drukste vliegveld van Florida allerlei vertragingen. De tweehonderd passagiers en zes bemanningsleden verlieten uiteindelijk het toestel met trappen en werden met de bus naar de terminal gebracht. United Airlines meldt dat de Airbus haar neuswiel verloor door een technisch mankement.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat een toestel van United een wiel verliest. In maart 2024 kwam een band van een Boeing 777 los bij het opstijgen. Daardoor moest de machine een tussenlanding maken. Verschillende auto’s raakten ernstig beschadigd door het voorval. En slechts enkele maanden later, in juni, gebeurde het opnieuw. Wederom bij het opstijgen kwam een wiel van het hoofdlandingsgestel los. De Boeing 757 zorgde echter niet voor flinke schade: de band rolde over de landingsbaan en werd teruggevonden op de luchthaven van Los Angeles.