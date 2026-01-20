Rusland grijpt terug op vliegtuigen uit het verleden

De Russische luchtvaart zucht onder problemen. Westerse sancties, reserveonderdelen die op raken en de staat die achterblijft in financiering. Daarom grijpt Rusland nu noodgedwongen terug op gepensioneerde vliegtuigen.

Als het land nu geen gebruikmaakt van vliegtuigen uit het verleden, loopt de gehele luchtvaart in dat land over een tijdje vast. De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya waarschuwt voor het toekomstbeeld. In oktober 2025 vlogen alle maatschappijen opgeteld met 1088 vliegtuigen. 67 procent daarvan was ‘buitenlands’ zoals Boeing en Airbus. Dmitry Yadrov, hoofd van Rosaviatsiya, waarschuwt dat meer dan honderd van die toestellen in 2030 verdwijnen. Een overheidsprogramma moest uitkomst bieden. Daarmee zouden Russische maatschappijen 127 nieuwe vliegtuigen krijgen voor het eind van 2025. Daaronder vielen Superjets, Ilyushin Il-114 turboprops en Tupolev Tu-214. Ze kregen slechts dertien toestellen.

Daarom is Rusland nu bezig om de pensionado’s terug in de operatie te krijgen. Sinds 2022 wordt er gewerkt aan negen Tu-204’s en Tu-214’s, twee Il-96’s en een Antonov An-148. De machines moeten ergens tussen 2026 en 2027 hun rentree maken. Tien van de toestellen zijn in ieder geval alweer operationeel.

Tegelijkertijd wil Rossiya Airlines, één van de oudste maatschappijen van Rusland, hun Boeing 747-vloot uitbreiden. Dat zijn geen nieuwe Superjumbo’s – want dat is heel lastig met de westerse sancties – maar toestellen van het failliete Transaero. Drie van deze toestellen vliegen na een opknapbeurt al rond bij de maatschappij, de vierde wordt verwacht in 2027. Een deel van de renovatie vindt plaats bij bondgenoten van Rusland, zoals Iran.

Westerse motoren

Rusland is hard op weg om onafhankelijk te worden van westerse vliegtuigbouwers. Onlangs nog slaagde een Russisch bedrijf erin voor het eerst zelf de motoren van een Airbus A320 te repareren. Het ging daarbij om drie CFM56-5B-motoren. Dat werd gedaan door een dochteronderneming van de Aeroflot Group.