Vliegbasis Gilze-Rijen wordt drukker in 2027

Eindhoven Airport gaat vanaf februari 2027 voor een aantal maanden dicht. Dat betekent dat de transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht tijdelijk een nieuw onderkomen nodig hebben. De keuze is inmiddels bekend: vliegbasis Gilze-Rijen.

Het vliegveld van Eindhoven gaat dicht omdat de start- en landingsbaan moet worden gerenoveerd. Daarnaast wordt ook de ILS-installatie verbeterd. Dat betekent dat alle daar gestationeerde toestellen – zowel commercieel als militair – tijdelijk ergens anders naartoe moeten. Voor maatschappijen als TUI, Transavia en Ryanair is dat nog even een puzzel, maar Defensie is eruit. Drie of vier Hercules C130-transportvliegtuigen komen naar vliegbasis Gilze-Rijen, laat de krijgsmacht aan Omroep Brabant weten. De tankvliegtuigen, die standby staan voor de NAVO, verhuizen tijdelijk naar de luchtmachtbasis bij Keulen.

De omwonenden van Gilze-Rijen hebben al een brief gekregen waarin Defensie erkent dat de extra vliegbewegingen voor overlast kunnen zorgen. Daarbij geeft de krijgsmacht aan dat er zorgvuldig wordt gekeken naar wat er echt nodig is, en wat eventueel elders kan. Vooral in de richting van Tilburg en Breda zal het geluid merkbaar zijn. Ook omdat Gilze-Rijen een helikopterbasis is, en een Hercules beduidend meer herrie maakt. Of er drie of vier C130’s komen, is nog wel even de vraag. Mogelijk krijgt er eentje zijn groot onderhoud in het buitenland.

Commandant Daan Boissevain van vliegbasis Eindhoven is trots op de keuze voor Gilze-Rijen. Hij benadrukt ook dat omwonenden wel wat gaan merken van het toegenomen vliegverkeer, maar niet van het algemene verkeer. ‘Militairen blijven gewoon inchecken op Eindhoven, omdat Gilze-Rijen geen passagiersterminal heeft’ zegt hij. Ook op de kantoren en in de werkplaatsen van Eindhoven wordt gewoon doorgewerkt. Het gaat dus puur om de stationering van vliegtuigen, en niet de verplaatsing van mankracht.

Grote veranderingen

Door gebruik, veroudering, weersomstandigheden en het grondwaterpeil is de kwaliteit van de start- en landingsbaan afgenomen. Daarom wordt onder andere het beton en asfalt in het grote onderhoud vernieuwd. Ook komt er een anti-skid toplaag over de baan om de grip van de baan te bevorderen. Daarnaast worden de zijkanten van de baan tot zes meter verbreed, waardoor vliegtuigen meer veiligheid hebben als ze van de runway dreigen te raken.