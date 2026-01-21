Air Force One onderweg naar WEF keert om

President Donald Trump komt waarschijnlijk te laat voor zijn eigen speech op het World Economic Forum, dat in Zwitserland wordt gehouden. De Air Force One moest kort na vertrek omdraaien als gevolg van een technisch probleem.

De Boeing VC-25A, de militaire versie van een Boeing 747, was nog maar net opgestegen vanaf Joint Base Andrews (ADW) toen het toestel te maken kreeg met een technisch mankement. Boven de oostkust van de Verenigde Staten werd besloten om de klim af te breken. Daarop keerde de Air Force One, registratie 92-9000, terug. Volgens journalisten die aan boord meereisden, gingen de lichten in de cabine kort na takeoff even uit. Uit voorzorg werd er op de basis in Maryland daarom van toestel gewisseld. Air Force One Returns to Joint Base Andrews After Takeoff Due to Electrical Issue 📰



Air Force One departed Joint Base Andrews for Davos, Switzerland, but returned shortly after takeoff when the crew detected a minor electrical issue. The aircraft turned back off the U.S. East… pic.twitter.com/kNakTeJBul — AirNav Radar (@AirNavRadar) January 21, 2026 Rapid Response 47 : "After takeoff, the AF1 crew identified a minor electrical issue. Out of an abundance of caution, AF1 is returning to Joint Base Andrews. The President and team will board a different aircraft and continue on to Switzerland."



Air Force One (VC-25A) has… pic.twitter.com/DcSPMVlB2X— FL360aero (@fl360aero) January 21, 2026

Vervolgens stapten Donald Trump en zijn delegatie in de kleinere Boeing C-32A, de militaire aanduiding van een Boeing 757-2G4. Dat is een variant van de Boeing 757-200. Dit toestel vertrok om 6:00 Nederlandse tijd alsnog naar het Zwitserse bergdorp Davos. Door het technisch mankement met de Air Force One komtTrump ongeveer drie uur te laat aan op het World Economic Forum.

WEF

Het World Economic Forum verzamelt zich dit jaar in Davos, Zwitserland voor de jaarlijkse vergadering. Drieduizend personen uit 130 landen komen hierop af. De belangrijkste wereldleiders hebben het vijf dagen lang over de “wereldagenda.” Toch is er ook veel kritiek op de bijeenkomst. Zo wordt er veel achter gesloten deuren besproken en mogen journalisten lang niet overal bij zijn. Daarnaast is het voor bedrijven mogelijk zich in te kopen in de vergadering.

Dubbele moraal

Bovendien bestaat er weerstand op het vervoer naar Davos. Op het WEF wordt namelijk gesproken over klimaatverandering, maar de wereldleiders komen met de privéjet. Greenpeace is daar boos over. Bij het evenement in 2025 werden 709 extra privéjetvluchten geregistreerd. Dat is een stijging van tien procent ten opzichte van 2024, toen er 628 vluchten arriveerden. De milieuorganisatie spreekt van een ‘pijnlijke, dubbele moraal.’