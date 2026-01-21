Captain op non-actief na gevecht met collega

Een captain van EVA Air is tijdelijk uit zijn functie gezet na een opmerkelijk incident in de cockpit van een Boeing 777-300ER. Het voorval vond plaats vlak voor vertrek van Los Angeles naar Taipei.

Tijdens het taxiën op de Amerikaanse luchthaven ontstond een conflict tussen de captain en de first officer na een meningsverschil over de toegestane taxisnelheid. Toen de gezagvoerder niet reageerde op de zorgen van zijn collega, greep de first officer in door te remmen. De actie leidde tot een verhitte woordenwisseling, waarna de captain volgens de first officer meerdere keren fysiek geweld zou hebben gebruikt. Het slachtoffer zegt daarbij verwondingen te hebben opgelopen.

EVA Air bevestigt dat de betrokken gezagvoerder voorlopig niet wordt ingepland op vluchten. De luchtvaartmaatschappij heeft vluchtgegevens uit de zogeheten Quick Access Recorder overgedragen aan de autoriteiten. Volgens deze data is de toegestane rolsnelheid van maximaal dertig knopen niet overschreden. Behalve het interne onderzoek van EVA Air loopt er ook een onderzoek bij de Taiwanese luchtvaartautoriteit over het incident.

Onenigheid

Het is zeer zeldzaam dat piloten, zeker in de cockpit, met elkaar op de vuist gaan. Wel is het eerder voorgekomen dat een vlucht moest terugkeren vanwege onenigheid tussen vliegers. Zo draaide in 2022 een United Airlines-vlucht kort na vertrek vanaf de gate op een luchthaven in Washington D.C. om, nadat de cockpitcrew een ‘professioneel verschil van inzicht’ had vastgesteld. In tegenstelling tot het incident bij EVA Air was daarbij geen sprake van fysiek geweld.