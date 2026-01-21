KLM geeft gehoor aan wens van passagiers

Het was een langgekoesterde wens van passagiers: gratis internet. KLM komt haar reizigers op het Europese netwerk nu tegemoet. Vanaf morgen gaat de nieuwe service van start.

Op de toestellen die het Europese netwerk van KLM bedienen – de Embraers, Boeing 737 en Airbus A321neo – zijn geen entertainmentschermen aanwezig zoals wel het geval is op de widebody’s. Dat betekent dat passagiers voorheen van tevoren moesten zorgen dat ze een film, boek of playlist hadden gedownload. Dat is vanaf morgen verleden tijd. De helft van de Europese vloot is dan uitgerust met gratis internet. In de komende jaren wordt wifi beschikbaar op alle A321neo’s, E2’s en een deel van de B737-800’s.

Met deze stap wil KLM het passagierscomfort vergroten. Na inloggen of registreren als Flying Blue-member kunnen reizigers onbeperkt gebruikmaken van het internet. Op het intercontinentale netwerk was er al wel wifi, maar hier kunnen passagiers alleen gratis berichten versturen. Voor surfen en streamen moeten ze betalen. Stephanie Putzeist, verantwoordelijke voor de klantbeleving van KLM, is enthousiast over de nieuwe stap: ‘We luisteren goed naar wat onze passagiers belangrijk vinden en gratis internet stond al een tijdje op hun wensenlijst. Met deze stap maken we de reis binnen Europa persoonlijker en comfortabeler: iedereen kan zijn vlucht op zijn eigen manier invullen en verbonden blijven.’

Starlink

Steeds meer maatschappijen bieden wifi aan boord aan. Hierbij kiezen de meesten – in tegenstelling tot KLM, die nog niet meedoet met de trend – voor Starlink. Dat is de satellietwifi van Elon Musk. De Lufthansa Group is daar al mee bezig, en ook SAS implementeert de wifi in haar gehele vloot. Ryanair-CEO Michael O’Leary is nog niet enthousiast. Volgens hem zorgt de installatie van de antenne voor een toename van twee procent in de luchtweerstand. Daarnaast denkt hij dat passagiers er toch niet voor willen betalen. Met zijn argumentatie is hij een discussie met Elon Musk begonnen, die de CEO ‘ongeïnformeerd’ noemt.