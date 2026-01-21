Klokkenluider meldt problemen Boeing 787

Een klokkenluider diende onlangs een rapport in bij de Amerikaanse Senaat waarin de dodelijke crash van een Air India-toestel wordt gekoppeld aan mogelijke technische problemen met de wereldwijde Boeing 787-vloot.

Het ongeluk staat centraal in het rapport en dient als basis voor de aantijgingen. Het toestel, een Boeing 787-8, registratie VT-ANB, crashte kort na vertrek vanaf Ahmedabad. Volgens het verslag kampte het vliegtuig al sinds zijn indiensttreding in 2014 met elektrische en avionica-gerelateerde storingen. Onderhoudsgegevens tonen herhaalde kortsluitingen, uitschakelende stroomonderbrekers, oververhitting en beschadigde bekabeling.

Een van de ernstigste incidenten voorafgaand aan de crash vond plaats in 2022, toen brand ontstond in het Primary Power Panel van het toestel. Dit onderdeel moest volledig worden vervangen. De klokkenluider spreekt van zogenoemde latent defects: problemen die niet direct tot een incident leiden, maar zich in de loop van de tijd kunnen opstapelen en escaleren. Het rapport stelt bovendien dat vergelijkbare elektrische problemen ook bij andere Boeing 787’s wereldwijd zijn vastgesteld.

Technisch of menselijk?

Hoewel het officiële onderzoek van het Indiase Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) naar de crash nog loopt, werd eerder al een voorlopig rapport gepubliceerd. Daarin stelt de AAIB dat de oorzaak vermoedelijk niet lag bij de apparatuur of de brandstof zelf, maar dat de brandstoftoevoer naar de motoren handmatig werd afgesloten. De Senaatscommissie onderzoekt nu, mede op basis van het klokkenluidersrapport, of fabrikanten en luchtvaartmaatschappijen voldoende transparant zijn geweest over bekende technische problemen.