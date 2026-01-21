Oeps: passagier doorweekt na de-icen

Een Delta Airlines-vlucht kreeg te maken met een bijzondere reden voor vertraging. Het vliegtuig vertrok drie uur later dan gepland, omdat een passagier kletsnat was geworden door de-icing vloeistof.

De Airbus A220 van Delta Airlines, registratie N126DU, vertrok op 18 januari van New York LaGuardia naar Jacksonville in Florida. Het toestel moest om 14:10 uur opstijgen, maar door sneeuw, ijs en extreem lage temperaturen moest het vliegtuig nog ijsvrij gemaakt worden. De piloten parkeerden de machine op de aangewezen plek, vanwaar ze direct de startbaan op konden draaien. Maar in plaats van te vertrekken, vroeg de bemanning toestemming om terug te keren naar de gate.

Terwijl de piloten op een beschikbare gate wachtten, vroeg de verkeerstoren waarom de Airbus terug moest. Het bleek dat de de-ice vloeistof het vliegtuig in was gelopen. Daarbij raakte een passagier doorweekt. In aanraking komen met het spul is niet wenselijk, omdat het glycool huidirritatie en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Uiteindelijk vertrok vlucht DL1307 met drie uur vertraging alsnog richting Jacksonville.

Winter op Schiphol

Het nieuwe jaar begon ook in Nederland zeer winters. Hoewel er geen problemen met passagiers en de-icing waren, werd Schiphol wel op andere manieren geplaagd door de sneeuw. Omdat dit weer in ons land zelden voorkomt, was de grondcrew – die vaak van bezetting wisselt – er niet op voorbereid. Daarnaast raakte de voorraad de-ice vloeistof snel op, waardoor het KLM-personeel het persoonlijk in Duitsland moest ophalen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat noemde het een barre week, waarbij Schiphol en KLM op allerlei manieren imagoschade hebben geleden.