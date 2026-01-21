Transavia breidt Marokkaanse netwerk vanaf Rotterdam uit

Aankomende zomer breidt Transavia haar routes verder uit. Vanaf juli komt er een verbinding tussen Oujda en Rotterdam. De maatschappij vloog al vanaf Schiphol op deze bestemming.

De verbinding tussen Rotterdam The Hague Airport en Oujda, in het noordoosten van Marokko, start op 2 juli. Vanaf dan tot en met 31 augustus 2026 vliegt Transavia er twee keer per week naartoe, op maandag en donderdag. De maatschappij wil zo inspelen op de aanhoudende belangstelling voor de Marokkaanse stad. Oujda ligt in een regio waar veel mensen in Nederland sterke familiebanden hebben. Vooral in de zomermaanden is er extra behoefte om elkaar op te zoeken, stelt de KLM-dochter. Daarom komt er nu ook een rechtstreekse verbinding vanaf Rotterdam. De tickets zijn vanaf nu te boeken.

Transavia bedient een breed netwerk in Marokko. Vanaf Rotterdam vliegen passagiers al naar Al Hoceima, Fez, Nador en Tanger. Oujda komt daar nu dus bij. Vanaf Amsterdams hebben reizigers keuze uit Rabat, Casablanca, Agadir, Nador, Marrakech, Oujda, Tanger, Fez en Al Hoceima. De groene maatschappij wil flexibel in kunnen spelen op de seizoensgebonden vraag binnen het Marokkaanse netwerk. Vooral in de schoolvakanties zitten die vluchten propvol.

Netwerkuitbreiding

Transavia blijft het Noord-Afrikaanse netwerk regelmatig uitbreiden. Vorige zomer kondigde de maatschappij al aan dat Oujda vanaf Amsterdam bediend ging worden. Op 10 december vertrok de eerste vlucht. En een maand eerder kwam Rabat daarbij. Op donderdag 13 november ging het eerste toestel die kant op. Bij de inauguratie waren onder andere voormalig Transavia-CEO Marcel de Nooijer en de Marokkaanse ambassadeur Mohamed Basri aanwezig. De vlucht was grotendeels gevuld met reisprofessionals naar het ANVR-congres, dat toepasselijk in het teken stond van ‘Connecting.’