Aziatische luchtmacht vervangt Nederlandse Fokkers

De Amerikaanse overheid heeft groen licht gegeven voor de verkoop van Boeing P-8A Poseidon maritieme patrouillevliegtuigen aan Singapore. Dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor de Fokker-vloot van het land.

Singapore mag de P8A Poseidon afnemen van Boeing. Dat heeft het Pentagon bepaald. Een deal is aanstaande en zou vier vliegtuigen, plus een brede set aan systemen en sensoren, reservedelen en ondersteunende diensten, omvatten. Ook ontvangt het land acht MK 54 Mod 0-torpedo’s, die afkomstig zijn uit voorraden van de Amerikaanse marine. Met het totale pakket is zo’n €2 miljard gemoeid. Singapore wordt de vijfde P-8-operator in de regio Azië-Pacific. Sinds de jaren 90 voert het land deze operatie uit met Fokker 50’s.

De Amerikaanse Defense Security Cooperation Agency (DSCA) stelt dat de voorgenomen verkoop de buitenlandse beleids- en veiligheidsdoelen van de Verenigde Staten ondersteunt, door ‘de veiligheid te verbeteren van een strategische partner die een belangrijke factor is voor politieke stabiliteit en economische vooruitgang in Azië’.

Daarnaast zou Singapore met de P-8A’s beter in staat zijn om huidige en toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Het land krijgt met de Poseidon volgens de DSCA een geloofwaardige maritieme capaciteit om tegenstanders af te schrikken en mee te doen aan operaties met de VS en bondgenoten. Ook past de aanschaf bij de ambitie van Singapore om de territoriale verdediging te versterken en de interoperabiliteit met Amerikaanse en geallieerde eenheden te vergroten.

Boeing boven Airbus

Singapore maakte in september 2025 bekend vier P-8A’s te willen aanschaffen. Eerder keek het land ook naar de Airbus Defence & Space C295 als mogelijke opvolger van de verouderende Fokker 50-maritieme patrouillevliegtuigen.

Lees ook: Deze luchtmacht zegt Nederlandse Fokker 50’s vaarwel’ – Up in the Sky