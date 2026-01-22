Emirates investeert miljarden in vastgoed, maar waarom?

Emirates heeft aangekondigd een compleet dorp te gaan bouwen in Dubai. Het gaat om een ‘Cabin Crew Village’ waar straks tot twaalfduizend cabineleden kunnen wonen. De airline laat een volledige woonomgeving bouwen met winkels, restaurants, sportfaciliteiten, medische voorzieningen, parken en gezamenlijke ruimtes. Ook komen er wandelpaden, groene zones en resortachtige zwembaden verspreid over het terrein.

De bouw van het wooncomplex start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026. De eerste fase van het project moet in 2029 worden opgeleverd. De ontwikkeling vindt plaats via een langlopende erfpachtconstructie.

Investering in groeiplannen

De luchtvaartmaatschappij heeft een overeenkomst gesloten met Dubai Investments Park (DIP) voor de ontwikkeling van het project. In totaal gaat het om een investering van meerdere miljarden dirham. Het dorp bestaat uit twintig moderne woontorens van elk negentien verdiepingen. Het complex ligt ongeveer halverwege Dubai International Airport (DXB) en Dubai World Central (DWC), waar het toekomstige Al Maktoum International Airport is gevestigd. Daarmee sluit het project aan op de langetermijnplannen van Emirates, dat zijn operaties de komende jaren geleidelijk wil verplaatsen richting DWC. Volgens Emirates is het woonproject niet alleen bedoeld om de leefkwaliteit van cabinepersoneel te verbeteren, maar ook om toekomstige groei van de airline te ondersteunen.

Welzijn van cabinepersoneel

Emirates benadrukt dat cabinepersoneel een centrale rol speelt in de dienstverlening van de maatschappij. Met dit dorp wil de airline een omgeving creëren die ‘rust, herstel en gemeenschapsgevoel’ bevordert, passend bij onregelmatige werktijden en lange intercontinentale vluchten. Na oplevering wordt het Cabin Crew Village een van de grootste speciaal gebouwde wooncomplexen voor luchtvaartpersoneel in de regio.