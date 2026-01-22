KLM Cityhopper ontvangt prestigieuze award

KLM Cityhopper won de prestigieuze titel Pioneer of the Year tijdens The Aviation Challenge 2025 van SkyTeam. Het wereldwijde initiatief is bedoeld om duurzame innovatie binnen de luchtvaart te versnellen.

Succesvolle editie van The Aviation Challenge

De vierde editie bracht 22 luchtvaartmaatschappijen samen. Tussen 26 september en 26 oktober werden meer dan tachtig showcase flights uitgevoerd, het hoogste aantal ooit. Tijdens deze vluchten worden operationele verbeteringen en innovatieve oplossingen getest die de CO₂-uitstoot van de sector kunnen verlagen. Gemiddeld lieten deze vluchten een verbetering van 13,5 procent zien in CO₂-intensiteit ten opzichte van de eigen standaardoperaties van de maatschappijen, en twaalf procent lager dan het sectorgemiddelde. Dit werd bereikt door routeoptimalisatie, onderhoudsinnovaties, gewichtsbesparing en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF).

KLM Cityhopper met 100% SAF

KLM Cityhopper ontving de award voor het 100% SAF-ticketpilot, waarbij de volledige toeslag voor duurzame brandstof in de ticketprijs werd verwerkt. Het project testte de klantacceptatie en wil het gebruik van SAF in de luchtvaart normaliseren. Volgens de jury was dit een visionaire aanpak die de normen in de sector uitdaagt.

Opvallende innovaties

The Aviation Challenge 2025 kende in totaal 224 inzendingen, beoordeeld door experts van onder meer het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. De awards werden verdeeld over vier categorieën: directe impact, organisatieverandering, leiderschap en inspiratie. SkyTeam benadrukt dat TAC niet draait om ideeën alleen, maar om meetbare resultaten en opschaalbare oplossingen. ‘We zijn trots op de innovatie en inzet van alle deelnemende maatschappijen’, zei CEO Patrick Roux.

Andere opvallende innovaties: