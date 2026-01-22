Musk vs. O’Leary: ‘Zou wél goede investering zijn’

Elon Musk en Ryanair-topman Michael O’Leary blijven elkaar over en weer belachelijk maken. De Ier ziet niets in de, al dan niet serieuze, overnameplannen van de techmiljardair.

Elon Musk mag Ryanair niet overnemen, maar áls hij geld wil steken in de Ierse prijsvechter dan is dat volgens CEO Michael O’Leary waarschijnlijk een betere investering dan Musk’s social media-platform X. Dat zei O’Leary gisteren tijdens een persmoment. Het is een nieuwe episode in de opmerkelijke woordenstrijd tussen beide heren.

De online vete laaide de afgelopen dagen op nadat O’Leary publiekelijk had uitgesloten dat Ryanair het Starlink-internetsysteem van Musk gaat gebruiken op de vloot van ruim zeshonderd toestellen. O’Leary staat bekend om zijn directe stijl en noemde Musk onder meer een ‘idioot’. Musk sloeg terug en bestempelde O’Leary als een ‘onuitstaanbare accountant’. Musk gooide er vervolgens een schepje bovenop door te suggereren dat hij Europa’s grootste airline (gemeten naar passagiersaantallen) wel zou kunnen kopen, om vervolgens ‘iemand die écht Ryan heet’ de leiding te geven. Op X plaatste hij zelfs een poll; ongeveer driekwart van de stemmers zag dat plan wel zitten. Volgens O’Leary is een overname echter kansloos vanwege EU-regels die buitenlands eigendom van Europese airlines aan banden leggen. Investeren mag in theorie wel, voegde hij eraan toe, en Ryanair zou volgens hem ‘een goede belegging’ zijn, in schril contrast met X.

‘Twitter-tantrum’ helpt boekingen

O’Leary noemde het hele optreden van Musk een ‘Twitter-tantrum’. Ook claimde hij dat de extra aandacht Ryanair juist een duwtje in de rug geeft. De boekingen zouden de afgelopen vijf dagen zo’n 2 à 3 procent hoger liggen. Gezien de schaalgrootte van Ryanair betekent dat een flinke toename. Op de beurs bleef het effect beperkt: het aandeel Ryanair bewoog nauwelijks, wat erop wijst dat beleggers een overnamebod niet echt serieus nemen.