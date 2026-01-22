Rekenblunder Schiphol zorgt voor ophef

Rekenfouten van Schiphol hebben opnieuw twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van het luchtvaartbeleid rond de luchthaven. In officiële stukken die zijn gebruikt voor een ontheffingsaanvraag bij het ministerie bleken op grote schaal onjuiste geluidswaarden te zijn opgenomen.

Schiphol en het ministerie erkennen inmiddels dat verkeerde cijfers zijn gebruikt, maar stellen dat de gevolgen beperkt zijn. De bewonersraad wil een onafhankelijk onderzoek naar zowel de rekenfout als de procedures bij Schiphol.

Wettelijk niet toegestaan

De kwestie kwam aan het licht tijdens de voorbereiding van grootschalig onderhoud aan meerdere taxibanen. Omdat twee belangrijke banen dit jaar tijdelijk buiten gebruik zijn, wil Schiphol op sommige plekken de geldende geluidsgrenzen overschrijden. Uit de documenten blijkt dat bij 34 van de 35 officiële handhavingspunten de oorspronkelijke geluidsgrenzen te hoog waren ingesteld. In vijftien gevallen lagen die waarden zelfs boven wat wettelijk is toegestaan. Daardoor leek het alsof het baanonderhoud nauwelijks tot extra geluidsoverlast zou leiden en een ontheffing eenvoudig kon worden verleend. Opvallend is dat de fouten niet werden opgemerkt door Schiphol zelf, noch door het ministerie of het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, dat toezicht houdt op de berekeningen.

Ontdekking door bewonersvertegenwoordiger

De rekenfouten werden ontdekt door Mirella Visser, voorzitter van Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking en lid van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Zij kreeg argwaan bij het bestuderen van de cijfers. ‘Ik had een niet-pluisgevoel toen ik de cijfers zag’, zegt Visser in Het Parool. Volgens haar stond bij het handhavingspunt boven Uithoorn een geluidswaarde die aanzienlijk hoger lag dan wettelijk mogelijk is. ‘Dat zou betekenen dat de geluidsoverlast boven Uithoorn bijna verdubbelt’, aldus Visser.

Schiphol erkent fout

Schiphol gaf half december toe dat er sprake was van een softwarefout. Volgens de luchthaven zijn sommige vluchten dubbel meegeteld, waardoor de berekende geluidsbelasting hoger uitviel dan correct is. Een woordvoerder stelt dat dit ‘geen invloed had op het verwachte geluidseffect van het onderhoud’ en dat de fout zelfs in het nadeel van Schiphol zou hebben gewerkt. De luchthaven zegt de fout inmiddels te hebben hersteld en werkt aan nieuwe programmatuur met extra controles om herhaling te voorkomen. Ook het ministerie van Infrastructuur erkent dat in de aanvraag foutieve gegevens zijn opgenomen. Een woordvoerder noemt de situatie ‘betreurenswaardig’ en stelt dat de fout niet had mogen gebeuren.