Typhoon van Royal Air Force krijgt £650 miljoen upgrade

De Britse regering heeft deze week meer dan £650 miljoen toegezegd voor de upgrade van de Typhoon-jachtvliegtuigen. Het project versterkt zowel de luchtverdediging van het land, maar stelt ook meer dan vijftienhonderd banen veilig.

De upgrade voorziet in de levering van veertig ECRS Mk2-radars, inclusief nieuwe systemen en aanpassingen. Deze radars kunnen gelijktijdig meerdere lucht- en grondtargets detecteren, identificeren en volgen.

Radarupgrade voor Typhoon-jagers

Het nieuwe contract wordt uitgevoerd door BAE Systems, Leonardo UK en Parker Meggitt.

‘De ECRS Mk2 is meer dan een uitzonderlijke radar. Dankzij geavanceerde elektronische bewaking en aanvalsmogelijkheden worden RAF Typhoons effectiever tegen hun tegenstanders en kunnen ze zich aanpassen aan nieuwe en onvoorspelbare dreigingen’, aldus Mark Hamilton, Managing Director bij Leonardo. Richard Hamilton van BAE Systems voegde toe: ‘Het Typhoon-programma is een fundamentele pijler van de nationale defensie van het Verenigd Koninkrijk. Verdere investeringen in het Typhoon-programma zijn cruciaal om de Britse capaciteiten op het gebied van gevechtsluchtvaart te behouden en te ontwikkelen.’

Ruggengraat van de Britse luchtverdediging

Defensieminister John Healey bezocht Leonardo UK in Edinburgh. Het programma is een voortzetting van de Strategic Defence Review, waarin werd vastgelegd dat de Typhoon de ruggengraat van de Britse luchtverdediging blijft. ‘Onze Typhoon-vloot vormt de kern van de luchtverdediging van het VK en van NAVO-operaties in Europa’, zei Healey. ‘Naarmate de dreigingen toenemen, en Russische drones Oekraïne blijven aanvallen en het NAVO-luchtruim schenden, zorgt deze geavanceerde radarcapaciteit ervoor dat Groot-Brittannië jarenlang veilig blijft, zowel thuis als in het buitenland.’

Strategische en economische impact

De Britse regering investeert ook om de defensie-industrie en de economie te stimuleren. De Typhoon-upgrade volgt op de grootste exportdeal van £8 miljard contract met Turkije in oktober 2025. Bovendien streeft het land naar de grootste stijging van defensie-uitgaven sinds het einde van de Koude Oorlog, met 2,6% van het BBP vanaf 2027.