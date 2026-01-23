Directeur Air France-KLM waarschuwt Nederland

Nederland moet de vliegbelasting niet verder verhogen. Een dergelijke stap betekent een direct gevaar voor de toekomst van KLM, waarschuwt Air France-KLM-topman Ben Smith.

Air France-KLM-topman Ben Smith waarschuwt de Nederlandse politiek om de vliegheffingen niet opnieuw op te schroeven. Tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst in Parijs stelde hij dat KLM alleen kan blijven investeren en groeien als er voldoende winst overblijft. ‘Wordt die marge uitgehold door besluiten buiten onze invloed, dan komt de schaal van KLM onder druk te staan’, aldus Smith.

Het demissionaire kabinet werkt aan een extra taks op verre vluchten die volgend jaar moet ingaan. Die maatregel komt bovenop de forse tariefsprong die Schiphol eerder doorvoerde. Formatiepartij D66 wil bovendien verdergaande ingrepen, zoals een CO₂-plafond voor de sector.

Zes luchtvaartbonden slaan alarm: volgens hen dreigt een bedrijfstak met tienduizenden banen stap voor stap te worden uitgeknepen. Zij verwachten dat reizigers uitwijken naar luchthavens net over de grens en pleiten voor een tarief dat aansluit bij Duitsland of België, met dekking via de ETS-opbrengsten.

Smith mist in Nederland ‘visie en leiderschap’, zeker nu krimpplannen rond Schiphol juridisch vastlopen en gemeenten aandringen op nachtsluiting. KLM-ceo Marjan Rintel noemt 2026 ‘erop of eronder’; sneeuwverstoring kostte tientallen miljoenen en extra bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Op 19 februari volgen de jaarcijfers. Intussen blijft capaciteit achter door een tekort aan piloten en technici, waardoor niet alle langeafstandsvliegtuigen volledig vliegen.